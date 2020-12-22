Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı: Safiye Artık Bambaşka Biri Oluyor, Gülben İse Olanların Peşinde! TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı, yayınlanan 16. bölüm fragmanı ile resmen izleyicilerine bir haftayı nasıl sabredeceksiniz şimdi dedi! Safiye kanadından Naci’ye atılan adımla birlikte dizide alışılmış her şey altüst olurken, Han da olgunca davranarak Naci’ye karşı olan düşman tavrını bırakmaya başladı. Naci de kendisine gösterilen niyet değişikliğine karşılık veriyor ve Han ile aralarındaki buzları eritmeyi tercih ediyor.

Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı>>> İZLE

Dizinin ilk bölümünden bu yana izleyicilerin alıştığı ve üzülmelerine karşın bol kahkahaya boğulduğu dizide Safiye artık değişmeye başladı. Naci ile birlikte iyileşmeye başlayan Safiye başta Han olmak üzere herkesi sevindiriyor. Dizinin “İnci’si” ise babasını affetmeyeceğini söylemenin ardından bunalıma girme eşiğine girerek izleyenleri derin üzüntüye sokacak. Ablası yönünden işleri yoluna koyan Han, İnci’nin bunalımı sonrası rahat bir nefes alamayacak.

Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı

İnci babasını hasta yatağında bırakıp gitmenin üzüntüsü ile yeni bölümde babasını yeniden ziyaret etmeye karar verirken, resmen düşman olduğu babasını affedip affetmeyeceği sorusu ise yeni bölümde yanıt bulacak. Gülben ise yeni hoşlanmaya başladığı Naci ile ablası Safiye arasındaki gizemin üstüne gitmeyi tercih ederek, ikilinin arasındaki büyük sırrı çözmek için yeni bölümde büyük mesai harcayacak.

İzleyicileri Salı günleri ekran başına kilitlemeyi başaran ve reytingleri alt üst eden Masumlar Apartmanı dizisi başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Yaşanmış bir hikayeyi anlatan dizinin 29 Aralık’ta yayınlanacak olan 16. bölümü izleyicilerin yanıt aradıkları pek çok soruya yanıt verecek.