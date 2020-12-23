Kuruluş Osman Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 23 Aralık Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 39. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında ikinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisi büyük beğeni topluyor. Tarihi bir döneme ışık tutan yapım heyecan dolu bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında giren Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Kuruluş Osman dizisi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de çarpıcı senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının anlatıldığı yapımda en önemli karakter olan Osman Bey’e ise Burak Özçivit hayat veriyor. Bu sezon Cüneyt Arkın gibi usta bir ismin de kadrosuna katıldığı yapım izleyenlerden takdir topluyor.

Kuruluş Osman Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta 38. bölümü ile ekrana geldi. Savcı Bey’in kayı obasının yeni beyi olmak için oyunlar çevirdiği son bölümde Osman Bey ise Moğol tehditleri ile uğraşmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünde Savcı Bey ve Dündar Bey, Osman Bey’in yokluğunu fırsat bilerek Kayı Obasının yeni beyinin seçilmesi için toy toplantısı yapılmasını sağlarlar. Obanın yeni beyinin belirleneceği toy toplantısı için hazırlık yapılırken Osman Bey ise Moğol tehditlerine karşı Geyhatu ile yüzleşmeye gider. Bu sırada Nikola ise Kulucihisar’ı kaybetmenin acısı ile Targan Hatuna yeni bir görev verir ve Kayı beylerinin yemeklerine zehir koymasını ister. Bütün bunların arasında Ertuğrul Bey’in vereceği karar ise herkesi şaşırtacaktır.

Kuruluş Osman Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin heyecan dolu geçen son bölümünden sonra Kayı obasının yeni beyinin kim olacağı merak uyandırdı. Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki beylik savaşının giderek gerilimli bir hal alacağı 39. bölüm merakla bekleniyor. Dizi bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.