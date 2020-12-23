Sadakatsiz 12. Bölüm Fragmanında Olaylar Olaylar: Kaos Giderek Diziye Hakim Oluyor! Asya’yı Bekleyen Yeni Tehditler! ... Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi kıymetli oyuncuların yer aldığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yayınlanan 12. bölüm fragmanı ile heyecan dozunun bir an olsun düşmediği yeni bölümün tanıtımını yaptı! İzleyicilerin yaşananlar karşısında şaşkınlıktan küçük dillerini yuttukları ve değişen dengeler nedeniyle resmen başlarının döndüğü yeni dizide, Volkan ve Derin’in dönüşünün etkileri giderek Asya’yı sıkıştırmaya devam ediyor.

Derin’in Asya’yı köşeye sıkıştırmak için yeni oyunu, izleyicilerin tepkisini çekecek. Şeytanın aklına gelmeyecek planı harekete geçirmek için Asya’nın evine gelecek olan Derin’in Asya’yı bitirme planı yeni bölüme damgasını vuracak. Volkan’ı dolduruşa getirerek planı için düğmeye basan Derin, Asya’nın yeniden Ali ile imtihanına yol açacak gelişmeleri tetikliyor.

Volkan yine beklendiği üzere Asya’ya olan kini için Ali’yi tehdit malzemesi olarak kullanmayı sürdürürken, Asya ise dik duruş sergilese de olabilecekler karşısında neler yapabileceğini göstermek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Volkan’ın ise herkesten intikam alma planı sebebiyle cephesinin genişlemesi, planını başarıya ulaştırması önündeki en büyük engel olmaya devam edecek.

Volkan ise bir yandan intikam arzusu ile yanıp tutuşurken, bir yandan Asya’ya karşı olan hisleri ile imtihana tutulmaya başlıyor. Ardı ardına yaptığı hatalar ile Ali cephesinde kaybını artıran Volkan’ın dengesiz halleri ise başta Derin olmak üzere pek çok kişinin dikkatini çekiyor. İzleyiciler yine sonuçlarını öngöremediği bir bölümle baş başa kalırken, yeni bölümün yayınlanma tarihini beklemek epey zor olacak.