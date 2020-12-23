Kuruluş Osman 40. Bölüm Fragmanı: Osman Bey’in Cephesi Genişliyor! Dost Bildiklerinin Darbesi İse En Ağırı... ATV ekranlarında yayınlanan her bölümü ile izleyicilerin nefesini kesmeyi başaran Kuruluş Osman, yayınlanan 40. bölüm fragmanı ile bol adrenalinin tüyolarını izleyici ile paylaştı. Osman Bey kendisine kurulan oyunlara karşı akıllı hamleleri ile devletin başına geçmeyi hak ettiğini defalarca kez gösterirken, düşmanlar ise yeni oyunları ile Osman Bey’i zor durumda bırakmayı denemeye devam edecekler.

Osman Bey’in yokluğunda toplanan toy ile bey seçimi yeni bölümde heyecanı üst düzeye çıkartırken, Osman Bey ise Moğol tehdidine karşı canla başla mücadelesine ve hiç istemediği halde yeni yüzleşmelere katlanmak zorunda kalacak. Dündar’ın oğlunun gelişi ile Ertuğrul Bey’in kararı merakla beklenirken, Osman Bey’in üstlendiği zorlu görevlerde yanına eşlik edecek ismin kim olacağı da yeni bölümde yanıt bulacak sorular arasında yer alıyor.

Bala Hatun’un ölümle burun buruna gelmesi ise dizideki adrenalini farklı bir yöne çevrildi. Balgay’ın ve Osman Bey’in anlaşmaları sonrası Alişar ve Dündar Bey’in cephesi de sıklaşmayı sürdürüyor. Osman Bey’i ise Balgay cephesinden gelecek düşmanlık da hiç derdi yokmuşçasına büyük uğraşlar vermek zorunda bırakacak.

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni oyuncuları yanında Kuruluş Ertuğrul’dan kalan oyuncularla güzel bir birliktelik yakaladı. İmparatorluğun beylikten nasıl kurulduğunun adım adıma anlatıldığı dizide, ihtiras ve intikam ateşi bir an olsun durmadan 40. bölüme de damgasını vuruyor.