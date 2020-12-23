Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm Fragmanında Beklenmedik Sürpriz: Zeynep Hamile Mi, Şans Mehdi’nin Yüzüne Mi Gülüyor? ... TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda aşk ve kızgınlık nöbetleri devam ediyor. Mehdi, Zeynep’e kendini affettirmek için yeni bölümde yoğun mesaisine devam ederken, yaptıkları ile ters tepmeye devam ediyor. Birbirini seven iki insanın hatalar ile nasıl uzaklaştıkları izleyicilerin yüreklerini dağlarken, Mehdi yaptıkları ile kendisini sevenleri hayal kırıklığına uğratmayı sürdürüyor.

Kaleyi içerden fethetme girişimi başarı ile sonuçlanan Mehdi’nin en büyük destekçisi, Zeynep’in annesi olmaya devam ediyor. İkilinin barışması için yeni bölümde de tüm ağırlığını kullanmaktan çekinmeyen anne, kızına ikna turlarını sürdürüyor. Mehdi sorun çıkartarak tüm uğraşları boşa çıkartırken, ortalıkta dolaşan kaos Barış’a yarayacak. Barış’ın hislerini Zeynep’e söylemek için aradığı fırsatlar yeni bölümde Mehdi’yi oldukça zor durumda bırakacak ve işler git gide Mehdi’nin istemediği mecraya doğru savrulmayı sürdürecek.

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, iyi bir çift olmak için sadece sevmenin yeterli olmadığını her yeni bölümde izleyicilere hissettirmeye devam ediyor. Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk’ün girmesi ile Mehdi’nin yanlış anlamaları giderek başını derde sokmayı sürdürüyor. Zeynep’in ise sakladığı bombanın gün yüzüne yeni bölümde çıkması beklenirken, Zeynep’in hamile olma ihtimalinin Barış ve Mehdi cephesinde nasıl karşılanacağı, işlerin hangi yöne savrulacağı izleyicilerin bir haftayı zor sabretmesine yol açacak.