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- 24 Ara 2020 - 12:54

Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 24 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sol Yanım 5. Bölüm izle makalemizle birlikte, Sol Yanım dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Sol Yanım 5. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Sol Yanım 5. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Sol Yanım dizisi ve 5. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanamaya başlayan Sol Yanım dizisi izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Sırlarla dolu senaryosu ve heyecan dolu sahneleri ile sevilen dizi her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen gençlik dizisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sol Yanım dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da Star TV’de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Başrollerini Özge Yağız ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Sol Yanım dizisinde Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Genç oyuncularla deneyimli isimleri kadrosunda birleştiren Sol Yanım dizisi geçmişten gelen sırları ve tesadüflerle dolu bir aşk hikayesini anlatıyor.

Sol Yanım Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sol Yanım geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile sürpriz gelişmeleri ekrana taşıyan yapımda Serra ve Selim ilişkisinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Sol Yanım dizisinin ekrana gelen son bölümünde Burak’ın yaşadığı korkunç kazadan sonra herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda öfkesini Serra’ya tokat atarak çıkarır. İşlerin çok karmaşık bir hal aldığı bu durumda Selim bile Serra’yı savunamaz. Burak’ın kaza yapmasına sebep olan aracın peşine düşülmesi ise Barbar’ı korkutur. Bu sırada doğum günü hazırlıkları içinde olan Asena ise organizasyonu Serra’nın çalıştığı otele verir. Doğum günü organizasyonunda görevli olan Serra ilk defa Kutlusoy malikanesine gider. Doğum gününün ardından temizlik yapan Serra’yı Onur ve Biricik görür. Onur bu duruma çok şaşırırken, Biricik ise bunu koz olarak kullanmaya başlar. Bu sırada okulda düzenlenecek konferansa Mert Tekin gelir. Babasının sürekli kendisine örnek gösterdiği Mert Tekin’den hoşlanmayan Selin onu Serra ile birlikte görünce duygularını fark eder. Selim’in aralarındaki tartışma sırasında Serra’yı öpmesi ise şaşkınlık yaratır.

Sol Yanım Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sol Yanım dizisinde Selim’in Serra’yı öpmesi üzerine yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.

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24 Ara 2020 - 12:54 - Dizi Fragmanları

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