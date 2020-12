İyi Aile Babası 4. Bölüm Full İzle! 24 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

İyi Aile Babası 4. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan İyi Aile Babası dizisi ilgi ile takip ediliyor. Aile komedisi türündeki dizi her bölümü ile izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Sevilen yapım her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Macera dolu bölümleri ile beğeni toplayan İyi Aile Babası dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

İyi Aile Babası dizisinin başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizide sürekli karısı ile annesi arasında kalan Mehmet Ali’nin macera dolu hayatı anlaytılıyor.

İyi Aile Babası Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası geçen hafta 3. bölümü ile ekrana geldi. İzleyenlere yine keyifli anlar yaşatan İyi Aile Babası dizisinde Mehmet Ali dünyaya iz bırakmakla iyi bir aile babası olmak arasında karar vermek zorunda kalır.

İyi Aile Babası dizisinin son bölümünde Oğulcan’ın Tarkan hayranı olduğunun ortaya çıkması ve kendisinin Tarkan’a benzetmesi tüm aileyi şaşırtır. Bu sırada evden kovulan Rıfkı’nın Mehmet Ali’nin evine taşınması ile Pamuklu ailesi zor günler geçirmeye başlar. Pamuklu ailesi bir yandan Rıfkı ile uğraşırken diğer yandan sahne korkusu olan Damla’ya destek olmaya çalışır. Ayfer Damla’nın sahne korkusunu yenmesi için planlar yaparken, Arife ise talihsiz bir kaza geçirir ve belini incitir. Arife hastanelik olurken Mehmet Ali de asıl işinden istifa eder. Mehmet Ali’nin istifası ile aile zor günler geçirmeye başlar. Mehmet Ali bu maddi krizi kensi başına halletmeye çalışırken Ayfer ona yardım eder. Arife’nin geçirdiği kaza ile iyi aile babası olmakla dünyada iz bırakmak arasında kalan Mehmet Ali ikisinin beraber yapabileceğini fark ediyor.

İyi Aile Babası Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İyi Aile Babası dizisinin eğlence dolu son bölümünden sonra beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizisinin 4. bölümde yaşanacak maceralar heyecanla bekleniyor. İyi Aile Babası dizisi bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D’de.