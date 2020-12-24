Bir Zamanlar Çukurova 79. Bölüm Fragmanında Herkesi Yasa Boğdu! Hani Mutlu Olacaktı, Nereden Çıktı Bu Ayrılık?

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 79. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş’in yer aldığı fenomen dizide işler izleyicilerin istediği şekilde gitmeye başladı. Züleyha ve Yılmaz’ın kaçışı dizi izleyicilerini mutlu ederken, yeni fragmanda Yılmaz’ın ölme ihtimali ise tüm iyi dilekleri resmen aldı götürdü!

Züleyha ise tam mutluluğu yakaladım derken yaşadığı acı ile yıkıma uğrarken, kaçtığı konağa geri dönmek zorunda kalmak ona bir darbe daha vuracak. Demir ise Züleyha’nın kaçışına duyduğu öfkeyi devam ettirirken, Züleyha’nın geri dönmesi ile öfkesini dindirmeye yetmeyecek. Yılmaz’ın da ölümü ile zaten kederli olan Züleyha’nın Demir’in elinden de çekeceğinin ipuçlarının verildiği fragman, dizi severlerin kalbini dağladı.

Demir’in Züleyha’ya olan aşkı ise uzun vadede Demir’in affetmesine yol açabilir. Affetmeye kadar geçen süreçte Züleyha’nın çekeceği çileler ise fenomen dizinin 79. bölümü ile birlikte izleyici ile buluşmayı sürdürüyor. İzleyicilere kavuşmanın mutluluğunu kısa süreliğine yaşana dizide sürükleyici hikaye kaldığı yerden devam ederken, Züleyha ile birlikte izleyiciler de Yılmaz’ın ayrılığını derinden hissedecek. Yılmaz’ı da elinden giden Züleyha’nın ise tek dayanağı olan çocuğu yaşama tutunma gücü verirken, Demir’in çekilmez olan eziyetleri karşısında Züleyha’nın sükûnetini ne kadar koruyabileceği ise yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.