Alev Alev 9. Bölüm Fragmanında Aşkın Ateşi Yükseliyor: Rüya Adım Adım Ömer’e Kalbini Kaptırıyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Perşembe günlerinin sevilen dizisi Alev Alev, yayınlanan 9. bölüm fragmanı ile heyecanı yukarı tırmandırmayı başardı. İzleyicilerin soluksuz izleyeceği yeni bir bölüm ile ilgili önemli ipuçları fragmanda paylaşıldı. Dilan Çiçek, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Cihangir Ceyhan, Zuhal Olcay ve Cem Bender gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi ilk bölümü ile birlikte izleyicilerin kalbinde taht kurarken, her anı sosyal medyaya damga vuracak 9. bölümü heyecanla beklenmeye başladı.

Yıpranan Cemre’nin Çelebi’ye karşı mücadelesi, yıllardır kocasından gördüğü eziyeti kanıtlamak istemesi sebebi ile yeni bölümde de devam ediyor. Cemre, sosyal medyada da büyük destek bulduğu mücadelesini tek başına vermezken; izleyiciler Cemre’nin haklı mücadelesini kazanmak için resmen tek yürek oldu. Çelebi’nin de boş durmaması süreci gittikçe uzatırken, yeni bölümde Cemre ve Çelebi cephesinde yaşanacak gelişmeler izleyicileri gündeminde kalmaya devam edecek.

Ozan ise Cemre’ye destek olmak isterken Çelebi’den darbe yiyecek fakat Ömer arkadaşına destek olarak kendisinin de yıpranması riskini hiç düşünmeyecek. Rüya ise Ömer’le birlikte zaman geçirmek istemesine şaşırırken, Ömer’e karşı olan duygularını fark etmeye giderek daha da yakınlaşacak. Ömer’in temiz kalbi ve yardımseverliği yeni bölümde de Rüya’yı etkilemeyi başarırken, ikili cephesinde yükselen aşk dalgası izleyicilerin yüzünü tebessüm ettirecek.

Rüyayı kaybetmek istemeyen İskender ise yeni bölümde mücadelesini sürdürecek fakat git gide daha fazla Ömer’e karşı kaybettiğinin farkında olacak. Aşk ve mücadelenin üst safhalarda yaşandığı yeni bölümde kahramanlarımız izleyicileri daha fazla mutlu ederken, verdikleri mücadele de toplumun sesi olmayı sürdürecekler.