Kırmızı Oda 18. Bölüm Fragmanında Şok Gelişmeler: Ermişler Cephesinde Yeni Gelişmeler Var!

TV 8 ekranlarında yayınlandığı tarihten itibaren popülerliğini korumayı başaran reyting rekortmeni Kırmızı Oda, izleyicinin heyecanla izleyeceği 18. bölümünü tanıttı! Dizinin yayınlanan 18. bölüm fragmanında merak edilen pek çok soruya yanıt bulunurken, diziye katılım gösteren yeni oyuncularla meydana gelen farklı hikayeler de şimdiden izleyicileri ekran başına bağlamayı başardı.

Ermişler ile ortaya çıkan ilginç hikayesiyle dizinin son bölümlerine damgasını vuran Boncuk, giderek farkındalık kazanarak iyileşme sürecinde adımlar atmaya başlamaktadır. Doktor Hanım gerek Boncuk’a telkinleri, gerek eşi Sadık’a uyarıları ile Boncuk’un tedavisinde önemli ilerlemeler elde etmeye başlamaktadır.

Selvi ise bir yandan evlat acısı çekerken, bir yandan dışarı adım atmanın heyecanını yaşamaktadır. Selvi’nin tedavisinde oğlu Mert ve Doktor Hanım’ın destekleri sürmektedir ve iyileşme yönünde daha belirgin gelişmeler göstermektedir. Doktor Deniz ve Doktor Piraye aşkında savrulmalar sürerken, Doktor Ayşe’nin gördüğü manzara sonrası kendisini giderek soyutlamayı sürdürmektedir.

Doktor Deniz ile Esra’nın devam eden görüşmelerinde Doktor Deniz, Esra’nın gerçek sorununu tespit etmiş ve Esra da kendisini giderek daha fazla açmaya başlamıştı. Esra’nın annesi de Piraye Hanımla görüşmeyi kabul ederken, Esra’nın kendisini cezalandırmaya yönelik girişimlerini engellemek adına Doktor Deniz önemli ilerleme kaydedecek.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı dizide Burcu Biricik’le birlikte yeni katılacak iki ismin hikayesi de yeni bölüme damga vuracak. Kırmızı Oda 1 Ocak tarihinde yayınlanacak yeni bölümü fragmanında izleyicilerin sabırsızlığını artıracak gelişmeler hakkında ipuçlarını paylaştı ve şimdiden gündeme oturdu.