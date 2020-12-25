Ramo 27. Bölüm Fragmanında Şok Detaylar: İzleyiciler Resmen Diziye Dahil Oluyor! Ramo Herkesi Etkisi Altına Alıyor… Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Cemre Baysel ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo, yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyi ekranları başında hop oturtup hop kaldıracak. Yayınlanan Ramo 27. bölüm fragmanı izleyenleri resmen şok ederken, yeni bölümle ilgili merak edilen pek çok ayrıntıyı da açığa kavuşturdu.

Yavuz elde etmek istediği güç için herkesi yok sayarken, Cihangir’den de kaçmayı sürdürecek. Ramo’yu kendine çekmek için iş yapmaya devam ederken esasen her ikisi de birbirlerine olan düşmanlığını gün yüzüne çıkarmak için fırsat kollamaktadır. Ramo’nun intikam ateşi resmen ortalığı yakıp yıkmak için kavrulurken, halasının katilini öğrenmesi ile birlikte kimse Ramo’nun önünde duramıyor.

En yükseğe çıkmak için giriştiği mücadelesinde Cihangir’in evindeki ajanı bu bölümde yakayı ele veriyor. Ramo için zorlu zamanların mesajcısı olan bu gelişmeye karşın Ramo, Sibel’i kaybetmemek adına üstüne düşeni fazlasıyla yapmaya hazırdır ve gözünü budaktan sakınmamaktadır. Ramo’nun Cihangir’e karşı resmen elini kolunu bağlayan gelişme gölgesinde devam edecek olan yeni bölümde, Ramo yine sürprizlere imza atarak beklenenleri tersine çevirmeyi başaracak. Yayınlanan her bölümü ile ekranları kasıp kavuran, her bölümünde adrenalinin üst seviyeye çıktığı Ramo dizisi 27. bölümü ile de izleyicileri büyülemeyi hedefliyor. İzleyiciler Ramo’nun zorlu yolculuğunu yeni bölümde kendileri yaşarmışçasına hissederek, diziye biraz daha bağlanacaklar