Hercai 54. Bölüm Fragmanında Karmaşa: Her Cephe Farklı Bir Gelişme! İzleyicinin Resmen Başı Dönecek!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de heyecan dolu 54. bölüm bomba gibi geliyor! Başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü, Ayda Aksel ve Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı iddialı dizinin yeni bölümde heyecan ve endişe üst noktaya ulaştı. Dizide dengeler sürekli değişirken, yeni bölümde ortaya çıkan gerçeklerin etkileri ile dengeler bir nebze olsun yerleşmeye başlayacak.

Azize’nin ölümden kurtulması ile birlikte Miran’ın suçsuzluğu ortaya 54. bölümde çıkıyor. Hapishaneden çıkacak olan Miran hayranlarını sevindirmeyi başaracak. Gerçeğin ortaya çıkması ise sadece Miran kanadını değil, Azize ile Hazar’ı da ilgilendiriyor. Zira ikilinin anne oğul ilişkisinin artık daha fazla saklanamayacağı gerçeği yeni bölüme damga vuracak. Nasur, Cihan’ın bir şeyler sakladığını anlayarak saklanan gerçeği açığa çıkarmak için başarılı girişimlerde bulunacak.

Cihan ise Hazar’a olan takıntısı ile yapacağı planda başarısız olacak. Hazar’ı öldürmek isteyen Cihan’ın planı yeni bölümde izleyicileri heyecanlandıracak. İzleyicilerin dikkatini kirli bir işbirliği çekecek ve Füsun ile Cihan bu bölümde tahmin edildiği gibi işbirliklerini izleyiciye fark ettirecekler.

Dilşah Aslanbey’in kimin getireceği sorusu da yeni bölümde yanıt bulacak. Tüm dikkatler Azize ile işbirliği yapan Harun ismine yönelirken, yeni bölümde izleyici bu soruya yanıt bularak dizideki bir bilinmezliğin daha ortadan kalktığına şahit olacak. Cuma günlerinin sevilen dizisi Hercai 54. bölümü ile izleyicinin dikkatini resmen dağıtırken, hikayelerin yavaş yavaş netleştiği bir bölüm ile ekrana bağlamaya hazırlanıyor.