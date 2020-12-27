Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Ara 2020 - 13:24

Menajerimi Ara 19. Bölüm Fragmanı İzle! Ego Ajansın Kötü Günleri Geçti, Daha Kötüleri Yolda! -VİDEO

Özgün senaryosu ve kaliteli oyuncuları ile kısa sürede beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi, yayınlanan 19. bölüm fragmanı ile iddialı bir bölüm ortaya koyduğunun sinyallerini verdi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Özgün senaryosu ve kaliteli oyuncuları ile kısa sürede beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi, yayınlanan 19. bölüm fragmanı ile iddialı bir bölüm ortaya koyduğunun sinyallerini verdi. Ahsen Eroğlu, Deniz Can Bektaş, Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman gibi usta isimlerin renklendirdiği Menajerimi Ara’nın 19. bölümü, izleyicinin hafızalarına kazınacak sahneleri ile yayınlanması için geri sayıma başladı.

Kendisini bırakan babasının peşinden gelerek babasından destek görmediği halde hayalini kurduğu sektöre adımını atan Dicle’nin acılı ve eğlenceli hayat hikayesi etrafında şekillenen dizi, başarı ve gücün insana neler yaptırabileceğini gözler önüne seriyor. Başarılı olmak için zorlu dünyada babasına rağmen ayakta kalmaya çalışan Dicle, aklı ile engelleri aşmayı başarmaktadır.

Menajerimi Ara 19. bölümde Ego Ajansı zor günler beklemektedir. Feris ise olayları toplamak adına daha da karmaşık bir hale getirirken, Çınar ise zor bir seçim yapmanın arifesinde kalıyor. Feris ise Emir ve Dicle için aldığı kararla yeni bölümde, yeni bir döneme start verecek fakat Dicle açısından alınan kararların iyi olmayacağı hemen ortaya çıkacak. Kıraç ve Serkan arasındaki gizli geçmiş gün yüzüne çıkmaya başlarken, Kıraç kendini ilk kez köşeye sıkışmış hissedecek. Mayda ise öğrendikleri ile 19. bölümün en merak edilen konusunu oluştururken, Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde her cephede genişleyen savaş izleyicilerin takibini giderek zorlaştıracak.
# menajerimi ara, Star TV, Menajerimi Ara 19. Bölüm Fragmanı, menajerimi ara hangi kanalda, Menajerimi Ara saat kaçta başlıyor, Menajerimi Ara hangi gün yayınlanıyor, menajerimi ara son bölüm, Barış Falay, canan ergüder, başladı, yeni, dizi, destek

27 Ara 2020 - 13:24 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Menajerimi Ara 19. Bölüm Fragmanı İzle! Ego Ajansın Kötü Günleri Geçti, Daha Kötüleri Yolda! -VİDEO mask
Menajerimi Ara 19. Bölüm Fragmanı İzle! Ego Ajansın Kötü Günleri Geçti, Daha Kötüleri Yolda! -VİDEO
Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm Fragmanı Yaynlandı! Yeni Aşk, Yeni Heyacan, Karmaşık Duygular... mask
Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm Fragmanı Yaynlandı! Yeni Aşk, Yeni Heyacan, Karmaşık Duygular...
Akar ve TSK komuta kademesi Libya’daki Kahraman Mehmetçik ile bir araya geldi - Video mask
Akar ve TSK komuta kademesi Libya’daki Kahraman Mehmetçik ile bir araya geldi - Video
Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi - Video mask
Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi - Video
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı -VİDEO mask
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı -VİDEO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin setini ziyaret etti - Video mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Akif" filminin setini ziyaret etti - Video

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL