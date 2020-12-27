Menajerimi Ara 19. Bölüm Fragmanı İzle! Ego Ajansın Kötü Günleri Geçti, Daha Kötüleri Yolda! -VİDEO

Özgün senaryosu ve kaliteli oyuncuları ile kısa sürede beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi, yayınlanan 19. bölüm fragmanı ile iddialı bir bölüm ortaya koyduğunun sinyallerini verdi. Ahsen Eroğlu, Deniz Can Bektaş, Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman gibi usta isimlerin renklendirdiği Menajerimi Ara’nın 19. bölümü, izleyicinin hafızalarına kazınacak sahneleri ile yayınlanması için geri sayıma başladı.

Kendisini bırakan babasının peşinden gelerek babasından destek görmediği halde hayalini kurduğu sektöre adımını atan Dicle’nin acılı ve eğlenceli hayat hikayesi etrafında şekillenen dizi, başarı ve gücün insana neler yaptırabileceğini gözler önüne seriyor. Başarılı olmak için zorlu dünyada babasına rağmen ayakta kalmaya çalışan Dicle, aklı ile engelleri aşmayı başarmaktadır.

Menajerimi Ara 19. bölümde Ego Ajansı zor günler beklemektedir. Feris ise olayları toplamak adına daha da karmaşık bir hale getirirken, Çınar ise zor bir seçim yapmanın arifesinde kalıyor. Feris ise Emir ve Dicle için aldığı kararla yeni bölümde, yeni bir döneme start verecek fakat Dicle açısından alınan kararların iyi olmayacağı hemen ortaya çıkacak. Kıraç ve Serkan arasındaki gizli geçmiş gün yüzüne çıkmaya başlarken, Kıraç kendini ilk kez köşeye sıkışmış hissedecek. Mayda ise öğrendikleri ile 19. bölümün en merak edilen konusunu oluştururken, Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde her cephede genişleyen savaş izleyicilerin takibini giderek zorlaştıracak.