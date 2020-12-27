Kırmızı Oda’nın Boncuk’undan Sevindirici Haber Geldi! Artık İyileşiyor, Yeni Halini Görünce Çok Şaşıracaksınız! Ermişler Olmayacak...Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!-VİDEO

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde son dönemlerde özellikle de Boncuk karakteri diziye damgasını vurdu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri hikayesiyle ve yaşadıklarıyla izleyicilerin yüreklerini burktu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik ise Boncuk karakteriyle sevenlerini selamlarken aynı zamanda hayat verdiği kadınla hayranlarının akıllarında uzun bir süre kalacak gibi duruyor.

Son olarak 17. Bölümü yayınlanan dizide Boncuk karakteri artık Doktor Hanım’a her şeyi anlatma kararı almıştı. Bu gelişme ardından dizi izleyicileri Boncuk hakkında nasıl gelişmeler olacağını merak etmeye başladılar. Dizinin 18. Bölüm fragmanının yayınlanması ardından Boncuk karakterinin giderek iyileşmeye başladığı görüldü. Aklının bir köşesinde kalan Can ile birlikte ermiş dedeleri daha az görmesi seyirci tarafından “iyileşiyor” olarak yorumlandı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da son yaşananlar dizi izleyicilerini derinden etkiledi. Dizinin yayınlanan 17. Bölümünde Boncuk’un yanında Selvi artık dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Dışarı çıktığı gibi oğlunun mezarına giden Selvi karakteri seyircinin yüreğine köz düşürmüştü fakat Boncuk karakteri de seyircinin aklında soru işareti olarak kaldı. Hollanda’da yaşadığı yalnızlık ve çocukluk travmaları nedeniyle ermişler dediği 3 yaşlı adam görüyor olması dizi izleyicilerini derinden etkilemişti.

Yayınlanan son bölümde boncuk artık Doktor Hanımın da kendi yanında olduğunu anladı ve ona her şeyi daha rahat anlatabileceğini fark etti. Yine dizinin yeni hikayesi olan Kumru’nun hikayesi de dizi izleyicilerinde büyük bir merak uyandırdı. Eşi ve çocuğuyla bir lokantaya giden Kumru bir anda masadan kalkarak başka bir masada oturan adama saldırdı. Bu anlarda çocuğu her şeye şahit oldu ve dizi izleyicileri de şok geçirdi.

Kırmızı Oda Boncuk’un Hikayesi Nedir?

Kırmızı Oda dizisinde son dönemlerde en çok ilgi gören hikayelerden bir tanesi de Boncuk’un hikayesi oldu. Çocukluğunda babasının annesine vermediği değeri o da büyüdüğü zaman kimseden görmedi ve hep yok sayıldı. Bu ağır travmanın sonucunda ise yalnız hissetmemek adına kafasında ermişleri oluşturdu.

Eşi tarafından sürekli yok sayılan ve Hollanda’da tamamen yalnız bir hayat yaşayan Boncuk üç ermiş dede görmeye başladı. Kendisinin kocaya verileceğini düşünen Boncuk eşi tarafından Doktor Hanıma