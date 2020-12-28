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- 28 Ara 2020 - 19:56

Kim Milyoner Olmak İster, Yılbaşı Özel Fragmanı yayınlandı! İşte konuk sanatçılar

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ATV ekranlarında takip edilen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan Yılbaşı Özel Fragmanı ile ortalığı kasıp kavurdu!

Samet Yılmaz
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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ATV ekranlarında takip edilen fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan Yılbaşı Özel Fragmanı ile ortalığı kasıp kavurdu! Türkiye’nin en sevilen bilgi yarışmalarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster, Murat Yıldırım sonrası görevi devralan Kenan İmirzalıoğlu sonrası kaliteli çizgisi ve renkli yarışmaları ile ödül dağıtmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin her bölgesinden renkli yarışmacıların büyük ödülü almak için kıyasıya yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster programında, yaklaşan yeni yıla özel bölüm ile tek bölümlük konsept değişiyor! 31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak olan programın Yılbaşı Özel Bölümü, resmen ünlüler geçidi oldu.

Yayınlanan Yılbaşı Özel Bölümü fragmanında sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken şarkıcı Emel Müftüoğlu izleyenleri ve yakışıklı sunucuyu gülmekten kırarken, ekranların bebek yüzlü sanatçısı Burak Kut yarışmanın heyecanı ile herkesi kahkahalara boğuyor. Son dönemlerin olaylı adamı Serdar Ortaç da sevilen yarışmanın Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alırken, samimi itirafları ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. İzlemekten keyif duyacağınız ünlülerin kıyasıya yarışacağı, şarkıları ile eşlik ederek en doğal halleri ile izleyenleri kahkahaya boğacağı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü, ekranların başında yeni yıla merhaba demeye hazırlanan milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. 46 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seslerine ve kişiliklerine hayran olduğunuz ünlülerin genel kültürlerini ölçebilecek, onların alışık olmadığınız bu hallerini şaşkınlıkla izleyeceksiniz.
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28 Ara 2020 - 19:56 - Gündem

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