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- 29 Ara 2020 - 13:31

Baraj Dizisi 20. Bölüm Full İzle FOX TV! 29 Aralık Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 20. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 20. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 20. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 20. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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Baraj Dizisi 20. Bölüm Full İzle FOX TV! TIKLAYINIZ

İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında ekrana gelen Baraj dizisi yayın hayatına başarılı şekilde devam ediyor. İlk bölümünden bu yana izleyicinin beğenisini toplayan yapım her hafta büyük ilgi ile takip ediliyor. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı ve yeni sırların ortaya çıkmaya başladığı Baraj dizisinde yaşanacaklar izleyenler tarafından her hafta merakla bekleniyor. Baraj dizisi salı günleri saat 20.00’da FOX TV’de ekrana geliyor.

Yeşilçam uyarlaması olan Baraj dizisinde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor. Bir aşk üçgeninde başlayan sırların ve zorlu bir aşk hikayesinin anlatıldığı yapım ilgi ile izleniyor.

Baraj Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj 19. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Baraj dizisinin 19. bölümünde Nazım ve Bahar’ın kararı ile işler karışırken Tarık cephesinde de beklenmedik olayların yaşandı. Son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıyan dizi ilgi ile izlendi.

Baraj dizisinin ekrana gelen son bölümünde Nazım ve Bahar’ın evlenmeye karar vermesi herkesi şaşırtır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir olur. Nehir bu habere üzülürken Hakan ise Nazım’ın intikam peşinde olduğunu düşünmektedir ve onunla yüzleşmeye karar verir. İkili arasında yaşanan yüzleşmenin ardından adeta savaş başlar. Bu sırada Meryem ise abisinin cinayet soruşturmasını yeniden açmak için İstanbul’a gelir. Tarık, İbrahim ve Zahra bu geri dönüşten çok rahatsız olur. Sırlarının ortaya dökülmesinden korkan üçlü Meryem’i geri göndermeye çalışır. Nazım’ın açtığı savaş karşısında da panik olan üçlü birbirine düşmeye başlar. Hakan kır kardeşi Bahar’ın Nazım ile evlenmesini istememektedir. Bu yüzden başlayan büyük kavga Nehir’in büyük bir sırrı öğrenmesine sebep olur.

Baraj Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinde Nehir’in kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmesinin ardından atacağı adımlar merak konusu oldu. Nazım’ın intikam için adım adım ilerlemeye devam ettiği dizinin 20. yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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29 Ara 2020 - 13:31 - Dizi Fragmanları

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