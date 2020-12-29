Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı İzle: Tam Mutlu Oldun Derken, Yıktın Bütün Dünyamı! ... TRT 1 ekranlarında Salı günü reytinglerini kasıp kavuran fenomen dizi Masumlar Apartmanı, yayınladığı 17. bölüm fragmanı ile resmen bomba etkisi yarattı! Gerçek hayattan konu aldığı hikayesi ile izleyicilerin beğenisini kazanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümü ile gündem olmayı başarıyor. Yayınlanan yeni fragmanında hayranlarını uykusuz gecelere mahrum bırakan dizide, meydana gelen olaylar resmen ekran başına herkesi kilitlemeyi başaracak.

Masumlar Apartmanı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı>>>>> İZLE

Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi isimlerin başarılı oyunculukları ile süsledikleri Masumlar Apartmanı dizisinde, çocukluk dönemi anılarının bireyi nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu ile İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah arasındaki aşkı konu alan dizide, Birkan Sokullu’nun ablalarının sahip oldukları takıntılar psikolojik birer vaka olarak değerlendirilirken, iki isim izleyicileri her bölümde yaptıkları ile şaşırtmayı başarıyor.

İnci’nin küs olduğu babasının dedesi tarafından eve getirilmesi dengeleri bozarken, Han gerekli desteği vermek için her zaman İnci’nin yanında olmaya devam etmektedir. Naci’nin gelişi ile iyileşme yolunda önemli mesafeler kat eden Safiye hayaller dünyasındaki mutluluğundan Naci’nin eşi ile ayılır. Safiye’nin tam iyileştim dediği ve mutluluk hayalleri kurduğu anda gelen Naci’nin eşi ortalığı karıştırırken, Naci’nin Safiye’sine kavuşmak için neler yapacağı yeni bölümde izleyicileri soluksuz bırakmaya yetecek. Yayınlanan 17. bölüm fragmanı ile şimdiden ortalığı kasıp kavuran Masumlar Apartmanı dizisi 17. bölümünü beklemek, herkese çok uzun gelecek!