Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Fragmanı İzle: Haini Keşfetmeye Az Kaldı, Bu Yanına Kalmayacak!

ATV ekranlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( EDHO) 179. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni fragmanı nefesleri keserken, aksiyonun yine yeni bölümde bir an olsun düşmediği müjdesine ait ipuçları izleyicilere verildi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya ve Kenan Çoban gibi sevilen isimleri kadrosunda barındıran dizi 179. bölümü ile yine izleyicisini nefesini tutmaya davet ediyor!

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan EDHO, en büyük abilerini kaybeden Çakırbeyli ailesinin savaşını konu alıyor. Aşk, macera, aksiyon ve ihanet gibi farklı duyguları izleyiciye yaşatmayı başaran fenomen dizinin her bölümü ile nefesler tutuluyor. Yayınlanan 179. bölüm fragmanı ile birlikte gözler yeni bölüme çevrilirken, 1 hafta sürecek uzun bekleyişe start verildi.

Tipi’nin hamlesi ile dengeleri bozulan masada Tipi’nin kellesinin istenmesi ortalığı karıştırmıştır. Yaman Korkmaz ve babası Hamdi’nin hedefinde sadece Tipi değil, Hızır ve Alpaslan vardır. Çakıybeylilerin iyi bildiği oyunların yine sahnelerde olduğu 179. bölümde, Çakırbeyliler yeni düşmanlarına karşı stratejik hamleler planlamaktadır. Tipi ise heyecanlı hareketleri ile Hızır’a ayak bağı olmaya devam ederken, ablasının kulisi de Tipi’nin oylamasını şansa bırakmamak konusunda epey yardımcı olmuştur. Ceylan’ın planı ile birlikte Hızır haine oldukça yaklaşırken, avukat Ebru’nun darbesinin etkileri halen Hızır’ın üzerindedir. Ceylan ise çantasındaki sır için kararını vermiş ve harekete geçmiştir.