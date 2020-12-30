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- 30 Ara 2020 - 13:39

Benim Adım Melek Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 30 Aralık Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek 46. Bölüm izle ve Benim Adım Melek 46. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek 46. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Benim Adım Melek 46. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Benim Adım Melek son bölüm izle.

Elif Duman
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Benim Adım Melek Dizisi 46. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında ikinci sezonu ile ekrana gelen Benim Adım Melek dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin oynadığı benim Adım Melek dizisinde çocuklarının geleceği için her şeyi göze alan Melek’in baba evine geri dönmesi ve orada yaşadıkları anlatılıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen Benim Adım Melek dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Benim Adım Melek Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının başarılı yapımlarından Benim Adım Melek dizisi geçen hafta 45. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümüne Ömer ve Defne ilişkisi damgasını vururken, Melek’in Alpay’a söylediği bebek olayı da gerilim yaratır. Dizinin 45. bölümü duygusal sahneleri ile ekrana damgasını vurdu.

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Ömer’in hiçbir şey hatırlamamasına dayanamayan Defne bunun için çareler düşünmeye başlar. Ömer’in yaşadığı konağa gidip ona eski fotoğrafları göstererek ve anılarını anlatarak yeniden hatırlamasını sağlamaya çalışan Defne Ömer’in onu odasından atması ile büyük bir hayal kırıklığı yaşlar. Ömer neredeyse bambaşka biri olmuştur. Çabalarının boşa çıkmasına üzülen Defne annesi ile konaktan ayrılır. Bu sırada başından beri Defne ve Ömer ilişkisini onaylamayan Zümrüt ise bu durumu fırsata çevirmeye karar verir ve ikisinin arasına engeller koymaya başlar. Bu sırada Mithat ve Sami Kerem’i tehdit eden adamların elinden kurtarır. Mithat yaşananlara anlam veremezken, Kerem ise bu bahis olayını gizli tutmak ister. Funda ise Melek’in Alpay’a hamile olduğunu söylemesine çok sinirlenir. Alpay’ın kötü bir baba olduğunu düşünen Funda  bu çocuğu doğurup doğurmamak konusunda kararsızdır.

Benim Adım Melek Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünün ardından Zümrüt’ün Defne ve Ömer için yaptığı planlar merak edildi. Funda ile Alpay arasında da gerilimin devam ettiği dizinin merakla beklenen 46. bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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30 Ara 2020 - 13:39 - Dizi Fragmanları

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Benim Adım Melek Dizisi 46. Bölüm Full İzle! 30 Aralık Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
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