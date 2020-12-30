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- 30 Ara 2020 - 19:27

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 27. Bölüm fragmanı izle! Mehdi Giderek Tükeniyor, Zeynep ise Barış Beyle…

Gerçek hayattan esinlenen senaryosu ve büyük beğeni kazanan oyuncuları ile yüksek reytinge sahip olan Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlanan 27. bölüm fragmanı ile yine ortalığı kasıp kavurmaya geliyor.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri
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Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 27. Bölüm fragmanı izle! Mehdi Giderek Tükeniyor, Zeynep ise Barış Beyle… OGM Pictures imzalı sevilen dizi, her Çarşamba günleri TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır. Gerçek hayattan esinlenen senaryosu ve büyük beğeni kazanan oyuncuları ile yüksek reytinge sahip olan Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlanan 27. bölüm fragmanı ile yine ortalığı kasıp kavurmaya geliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 27. Bölüm fragmanı>>>>> İZLE

Demet Özdemir’in hayat verdiği Zeynep karakteri ile İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Mehdi arasındaki aşkı konu alan dizi, evliliğin devam edebilmesi için sadece aşk ve tutkunun yetmediğini pek çok kez gösterdi. Birbirine deli gibi aşık olan Zeynep ve Mehdi’nin ayrılması ile birlikte meydana gelen olaylar Mehdi’yi resmen yerle bir ederken, Zeynep aşkı ile yaptıkları Mehdi’nin cezaevine girmesine yol açtı.

Zeynep ise Mehdi’den yaptıkları sebebiyle giderek uzaklaşırken, kendisini yeni yeşeren Barış Bey’in aşkına teslim edip etmeme kararı vermeye hazırlanıyor. Zeynep, Barış Bey’in kendisine olan ilgisini fark ederken Mehdi ise cezaevinde bile ağıtlı türkülerini Zeynep için söylemeye devam etmektedir.

İzleyicilerin dizinin son bölümlerinde yaşananlara tepkisi ile çığ gibi büyürken, yayınlanacak olan 27. bölümde Mehdi için gözyaşı dökecekler. İkilinin barışma ihtimalinin başka bölümlere kaldığının anlaşıldığı fragmanda, Zeynep’in mutlu olma yolundaki attığı adımlar da izleyicileri büyük heyecana sevk edecek. Zeynep’in Mehdi’yi mi affedeceği ya da Barış Bey’in aşkına karşılık mı vereceği yeni bölümde biraz daha aydınlığa kavuşurken, Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı detayları bir haftayı zor beklemenize yol açacak.

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30 Ara 2020 - 19:27 - Dizi Fragmanları

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