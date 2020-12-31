Akıncı dizisi fragmanı ile şimdiden heyecanlandırdı! Akıncı dizisi konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? (Günü ve Yayınlanacağı Kanal)... Yeni yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak olan Akıncı dizisine ait fragman yayınlandı! Fragmanında aksiyonun üst safhada yer aldığı görülen Akıncı dizisi, oyuncuları ve konusu ile şimdiden dizi severlerin geri sayıma başlamasına yol açtı. ATV ekranlarında Cuma günleri izleyici ile buluşmaya hazırlanan Akıncı dizisi ile ilgili merak edilenleri Haberler Ankara olarak sizler için derledik.

Akıncı Dizisi Konusu Ne?

Sadece fragmanı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Akıncı dizisi, sosyal medya gündemine oturdu. Akıncı dizisi köklerini Osmanlı tarihinden alan ve şehri ile insanlarını canı pahasına koruyan bir modern halk kahramanının mücadelesini konu edindi. Terörle mücadele alanında önemli işler yapacak olan Akıncı, Türk halkının yeni kahramanı olmaya şimdiden aday oldu.

Akıncı Dizisi Oyuncuları Kim, Kadroda Kimler Yer Alıyor?

Akıncı dizisinin başrolünde kahramanımızı canlandıracak olan Şükrü Özyıldız yer aldı. Nergis rolü ile Büşra Develi de dizide yer alırken, Ufak Tefek Cinayetler dizisinden Yıldıray Şahiner, Tolhga Tekin, Didem İnselel, Sermet Yeşil ve Müge Boz gibi isimler dizide yer alacak.

Akıncı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Akıncı dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Akıncı Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?

Akıncı dizisi 1 Ocak 2021 tarihinde izleyiciler ile ATV ekranlarında buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin mevcut plana göre Cuma günleri yayınlanması planlanıyor.