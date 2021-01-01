Sihirli Annem Full İzle! 1 Ocak 2021 İşte Sihirli Annem 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Haberimiz üzerinden sizlerde Sihirli Annem 1 Ocak izle, Sihirli Annem 1. Bölüm izle gibi sorgularına cevap bulabilir ve dizi hakkında geniş çaplı bir bilgi alabilirsiniz. Yeni dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizinin konusu ve oyuncuları şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevilerek izlenecek diziler arasında yerini alan Sihirli Annem dizisinde yaşanacaklar merak edilemeye başladı.

1 Ocak 2021 tarihi ile yayın hayatına başlayacak olan dizinin tüm detayları ise merak ediliyor. Konusu her ne kadar eski izleyenler tarafından bilinse de diziden köklü bir değişime uğrayan konu var. Oyuncularını baştan sona değiştiren Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın eski bölümlerini izlediğini görmesi üzerine yeni bölümlerini çekmek istemişti.

Sihirli Annem Dizisinin Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı ise yayınlandı. İzleyenler ilk başta biraz tepki gösterse de bunun sebebinin alışılmış Sihirli Annem dizisinin kalıbından çıkılması olarak yorumlandı. Exxen platformunun en yeni dizilerinden olan Sihirli Annem’in fragmanı ise “Hayat mucizelerle dolu, bazen hiç beklemedikleriniz olur” diyerek başlıyor.

Evlilik yıldönümüne hazırlık yapmak için planlar oluşturan Sadık çocuklarıyla bu planı paylaşır. Fakat bazı şeyler yolunda gitmez. Çilek’in evin kapısından görünmez olarak çıkışı Avni’nin aklının başından gitmesine neden olacaktır. Avni’yi yerde yatarken gören eşi ise ne olduğunu bilmez bir şekilde eşinin yanına koşacaktır.

Sihirli Annem Oyuncu Kadrosu

17 yıl sonra dijital platform sayesinde ekranlara dönecek olan Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosu merakla araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show’da yer alan Emre Altuğ Sadık karakterine hayat verirken Açelya Topaloğlu ise Betüş karakterine hayat verecek. Periliçe Lale Başar olurken, Dudu ise Nergis Kumbasar olacak. Dizinin eğlenceli isimlerinden olacak olan Avni ve Suzan karakterlerine ise Bülent Seyran ve Hande Katipoğlu hayat verecek.

Defne Joy Foster’e benzerliği ile gündeme gelen Tara Mcmillen ise Eda karakterine hayat verecek. Yavuz Ogeday Girişken olurken Firuze ise Eylem Yıldız tarafından canlanacak. Çilek karakterine hayat verecek olan minik yıldız ise Sıla Sade olacak. Ceren Cemre Demircan tarafından, Tuğçe Nisa Sofiya Aksongur tarafından Cem ise Egemen Uysal tarafından canlanacak.