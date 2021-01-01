Kırmızı Oda dizisi 18. Bölüm Full İzle! 01 Ocak 2021 Kırmızı Oda son bölüm tek parça youtube izle!

Kırmızı Oda Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 01 Ocak 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! TV8 ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen ve Burak Sevinç gibi ünlü isimler yer alıyor. Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda, her hafta cuma günü, saat 20.00’de TV8 kanalında izleyici kitlesi ile buluşuyor. İşte, 1 Ocak 2021 Kırmızı oda son bölüm tek parça Youtube izle!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizi, Cuma akşamlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bununla beraber dizinin 17. bölümünün yayınlanmasıyla beraber, gözler yeni bölüme çevrilmişti. 1 0cak 2021 tarihinde Kırmızı Oda dizisinin 18. yeni bölümü TV8 ekranlarında izleyici kitlesi ile buluştu. Geçmiş bölümde neler olduğu ise yeniden akıllara geldi.

TV8’in rekortmen dizileri arasında yer alan Kırmızı Oda, büyük bir merak içerisinde izlenmeye devam ediyor. Senaryoda ki hikayelere hayat veren oyuncuların sürekli değişmesiyle beraber, dizi çok daha farklı bir boyut kazanıyor. Hemen hemen her bölümünde yeni bir hikaye için konuk oyuncular, dizinin kadrosuna dahil oluyor.

Geçtiğimiz hafta dizinin yayınlanan 17. son bölümünde kadroya Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran dahil oldu. Son bölümde Doktor Hanım’ın Selvi’ye yaptığı sürpriz, herkesi büyük bir mutluluğun içerisine sürükledi. Selvi’nin evine giden Doktor Hanım, daha sonrasında Selvi ile beraber yürüyüş yaparak, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra Boncuk karakterinin Doktor Hanım’la geçmişini paylaştı ve başka birisiyle evleneceği günün geldiğini dile getirdi.

Kırmızı Oda 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin 1 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümünün, fragmanı yayınlandı. Fragmanda ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Boncuk ’un, “Ben mesela, yeniden hayata gelsem ağaç olmak isterdim!” sözleri, yeni bölüme şimdiden damga vurdu. Boncuk’ un Doktor Hanım’la yeni bir şey paylaşmak istemesi ise tüm dengeleri değiştirdi.

Kırmızı Oda’nın 18. Bölüm fragmanında Boncuk’ un sözlerinin yanı sıra Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru karakterinin kısa görüntüsü, akılları allak bullak etti. Herkes yeni bölümde Kumru karakterinin yaşayacağı olayları merak etmeye başladı. Kırmızı Oda’nın yeni bölümü, ekran başında ki izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi.

Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ki halleri, izleyici kitlesini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Bununla beraber fragmanda Boncuk ve Boncuk’ un hayali sevgilisinin ağlaması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi dizide neler olacağını beklemeye başladı.