BİM'de Korona Aşısı Satılıyor Mu? BİM aşı reklamı sosyal medyayı karıştırdı, İşte Son Açıklama...

BİM'de Korona Aşısı Satılıyor Mu? Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten tüm insanlığı kurtarmak için birçok uzman ve alanında emek vermiş kişiler gerekli çabaları önüne koyarak çalışmalarına devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve halen birçok ülkede etkisini en üst seviyede gösteren Koronavirüs birçok ölüme neden oldu. Özellikle ülkemizde halen etkisini sürdüren Koronavirüs salgını ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi şok etti.

İddiaların doğrultusunda bulunan BİM market ise en sonunda olayın doğruluğunu açıklamak için bir genelge sundu. İddialara göre ve sosyal medyada herkesin karşısına çıkan bir video vardı. Videoda ise Koronavirüs salgınını önlemek adına Bim marketin 3 farklı şekilde Koronavirüs aşısı satacağı gösteriliyordu.

Bu videonun sosyal ağlarda yayılmasından sonra binlerce kişi Bim marketlere giderek çalışanlara Koronavirüs aşısı satıp satmadıklarını sordu. Bim için Koronavirüs aşısının satılacağını sosyal medyaya yayanlar tarafından başlatılan bu furya binlerce kişinin dikkatini çekti. Covid-19 aşısı adı altında satışa sunulmuş gibi gösterilen aşıların fiyatları da değişkenlik gösteriyordu.

10 ml den satışa sunulmuş gibi gösterilen aşının markaları ise birbirlerinden farklılık gösteriyordu. Sınovac Covid-19 aşısı 14,90 liraya satılırken, Moderna Covid-19 aşısı 39,90 liraya satılıyordu. Pfizer/BionTech Covid 19 aşısını ise 29,95 liradan satışa sunduğunu gösteren video yapıcıları herkesi büyük bir şoka uğrattı.

Konuyla İlgili Bimden Açıklama Geldi!

Sosyal medyada büyük ilgi gören videodan sonra Bim market resmi internet sayfası üzerinden bir paylaşım yaparak Koronavirüs aşısı ya da herhangi bir ilacın satışı olmadığını dile getirdi. Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan ve birçok kişi tarafından espri amaçlı yayıldığı belirtilen video ise bomba etkisi yarattı.

Videoyu gören binlerce vatandaş oranın bir eczane olmadığının farkında olmadan Bim marketlere akın etti. Uygun fiyatlara Koronavirüs aşısı satılacağını dile getiren video yapıcıları herkesi büyük bir şoka uğrattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bim market ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını resmi internet sitesinden dile getirdi.

Bim market konunun üzerine ise açıklamalarında “Değerli müşterilerimizin dikkatine, Bim marketlerin mağazalarında Covid-19 aşısı satılacağına dair bir video sosyal medyada büyük bir ilgi görmektedir fakat reklamlarımızı usta bir biçimde taklit eden video yanıltıcıdır. Hiçbir mağazamızda ilaç ya da Koronavirüs aşısının satışı söz konusu değildir. Lütfen bu videoya itibar etmeyiz.” Sözlerine yer verdi.