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- 02 Oca 2021 - 11:56

MasterChef Tek Parça 2 Ocak 2021 Cumartesi 133. Bölüm Canlı izle! Yeni Bölüm Full İzle!

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan zirveye çıktı. 2020 yılının büyük finalinin yaklaştığı programda bu sezonun birinci olacak ismi merakla bekleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalıçınkaya’nın tadımları ile seçeceği 2020 yılının birincisi 3 ocak günü belli olacak. MasterChef Türkiye bölümünde finale kalan isimlerin kıyasıya rekabet edecekleri son 2 bölüm merakla bekleniyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı 3 ocak günü bu sezonun finali ile e

Enver Yılmaz
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MasterChef Türkiye 29 Aralık Bölümünde Neler Oldu, İkinci Finalist Kim Oldu?

MasterChef Türkiye programında 2020 yılının ikinci finalistinin belli olduğu heyecan dolu bölüm 29 aralık günü ekrana geldi. Final heyecanının başladığı bölümde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışmanın bu seneki ilk finalistinin Barbaros seçilmesinin ardından finale kalan diğer ismin Serhat mı yoksa Emir mi olacağı 29 aralık günü belli oldu. Heyecan dolu geçen bölümün ardından bu sene finalde yarışacak diğer isim açıklandı.

MasterChef Türkiye programının ekrana gelen son bölümünde Emir ve Serhat düellosu yaşandı. İkilinin kıyasıya mücadele ettiği son bölümde yarışmacılar tereyağlı yemekler konseptinde çeşitli lezzetler hazırladı. Toplam 3 turdan oluşan düellonun ilk turunda başlangıç yemekler hazırlandı ve bu turda Serhat 24 puan alırken, Emir ise 20 puan aldı. Programın ikinci turunda ana yemekler hazırlandı. Bu turda Serhat’ın toplam puanı 43’e yükselirken Emir’in puanı ise 45 oldu. Son turda tatlı yapmak için tezgah başına geçen yarışmacılardan Emir 63 puana ulaştı. Serhat ise 67 puan ile yarışmanın ikinci finalisti oldu. MasterChef Türkiye’ye 3. olarak veda eden Emir duygu dolu bir konuşma yaptı.

MasterChef Türkiye 2 Ocak Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programında yarışacak iki finalistin belli olması ile heyecan doruğa yükseldi. Serhat ve Barbaros’un birinci olmak için kıyasıya mücadele edeceği programda ilk tur bugün ekrana gelecek. Toplam iki gün sürecek final oyunlarının sonunda birinci olacak isim merakla bekleniyor. MasterChef Türkiye heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8’de.

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02 Oca 2021 - 11:56 Ankara- Yaşam

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