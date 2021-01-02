Kefaret Dizisi 7. Bölüm Full İzle Star TV! 3 Ocak 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kefaret dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Zülfü Livaneli’nin Konstantinniyye Oteli romanından ekrana uyarlanan yapım ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Çarpıcı hikayesi ile dikkat çeken yapım her hafta pazar günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda hayatı bir günde değişen Zeynep’in içine düştüğü mücadele ve tüm zorluklara rağmen tutunduğu aşk hikayesi anlatılıyor. Dizi çarpıcı hikayesi ve dramatik anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Kefaret dizisinde yaşanacaklar her hafta merakla bekleniyor.
Kefaret Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarının başarılı yapımı Kefaret geçen hafta 6. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Sinan’ın bulduğu deliller ortalığı karıştırırken, Ahmet ise evlilik komplosu ile mücadele etmeye çalışır. Zeynep için her şey daha karmaşık bir hal almaya başlar.
Kefaret dizisinin yayınlanan son bölümünde annesinin evine gelen Can Sude’yi orada görünce şaşırır. Bunu babasından gizlemek istemediğini söylediğinde de annesi ile arasında tartışma çıkar. Bu sırada evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet ise Meltem’in kendisine kurduğu komplo karşısında zor duruma düşer ve Meltem’den bunun intikamını almaya başlar. Sinan kaçırılma olayı ile ilgili yeni deliller bulur. Bu delillerden Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceğini fark eden Sinan bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilemez. Zeynep’in hayatı Sabri’den ona kalan şeylerle bambaşka olacaktır.
Kefaret Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Kefaret dizisinin son bölümünde ortaya çıkan deliller izleyenleri meraklandırdı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanında Ahmet’in başka bir çocuk ile tanışması şaşkınlık yaratırken, Zeynep ve Sinan yakınlaşması da dikkat çekti. Çarpıcı gelişmelerin görüldüğü 7. bölüm fragmanından sonra dizide yaşanacaklar merak konusu oldu. Kefaret yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da FOX TV’de.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.