Son Yaz Dizisi 1. bölüm izle! Fox Tv Son Yaz Dizisi 2. bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisi, FOX TV ekranlarında yayınlanan ilk bölümü ile izleyici ile buluştu. Yayınlanan ilk bölümü izleyicinin beğenisini kazanan dizinin yeni bölüm fragmanı ise şimdiden merak konusu oldu. Dizi izleyicileri Son Yaz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt ararken, dizinin gelecek bölüm fragmanı ve ilk bölümden öne çıkanları sizler için derledik.

Son Yaz 1. Bölüm İzle

Son Yaz 1. Bölüm >>>>> İZLE

Son Yaz dizisinin ilk bölümünde sekiz yıl önce Cumhuriyet Savcısı Selim tarafından tutuklanan organize çete lideri Selçuk Taşkın, beklenmedik bir teklif ile diziye damga vurur. Tanıklık yapacağını fakat bir şartı olduğunu öne süren Selçuk Taşkın, savcı Selim’den oğlu Akgün Gökalp Taşkın’a sahip çıkmasını istemektedir. Savcı Selim’e tanıklık hayatı tehlikede olan oğlunu koruma karşılığında tanıklık yapacağı açıklamasını yapan Selçuk’un teklifi ise Selim tarafından kabul edilir ve Selim, zor kullanarak Akgün Gökalp’i himayesine alır. Bir yandan evliliğini korumak için de yapması gerekenler bulunan Selim oldukça meşguldür. Üstelik Akgün Gökalp ise öyle kolay boyun eğen bir karaktere de sahip değildir.

Son Yaz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son Yaz 2. Bölüm Fragmanı >>>>> İZLE

Dizinin yeni bölümüne ait ilk fragman yayınlandı. Son Yaz 2. Bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.