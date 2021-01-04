FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 4 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle!
FOX TV Ana Haber, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni unvanını elinde tutmaya devam ediyor. Saat 19:00 itibari ile başlayan ve her akşam reyting rekorlarını kırmaya devam eden haber bülteni, hafta içi her akşam Selçuk Tepeli’nin sunumu ile gündemi değerlendiriyor.
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 4 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzlemek İçin >>>> TIKLAYINIZ
FOX TV ekranlarında Selçuk Tepeli’nin sunumu ile gündemin takip edildiği FOX TV Ana Haber, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni unvanını elinde tutmaya devam ediyor. Saat 19:00 itibari ile başlayan ve her akşam reyting rekorlarını kırmaya devam eden haber bülteni, hafta içi her akşam Selçuk Tepeli’nin sunumu ile gündemi değerlendiriyor.
Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılması ardından FOX TV Ana Haber bülteni bayrağını devralan Selçuk Tepeli, Ekim ayından bu yana başarılı sunumu ile bültenin reytinglerini korumayı başardı. Objektif ve tarafsız sunumu ile bugün aynı saatte izleyici ile buluşuyor.
Selçuk Tepeli ile FOX TV Ana Haber Bülteni 4 Ocak 2021 Gündeminde Neler Var?
Hafta içi her akşam saat 19:00’u gösterdiğinde start veren Türkiye’nin en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile FOX TV Ana Haber Bülteni, bu akşam da objektifçe gündeme dair gelişmeleri mercek altına alacak. Açıklanan Aralık 2020 enflasyon rakamları ile memur ve memur emeklilerinin belli olan enflasyon zam oranlarının gündem olacağı programda, siyasetin son dakika haberleri izleyici ile buluşturulacak. Yurttan karelerle Anadolu insanının hayatına ışık tutulurken, teknolojik gelişmeler ve dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen anlamlandırılması güç gelişmeler izleyicilere tüm çıplaklığı ile tarafsızca sunulacak.
04 Oca 2021 - 18:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.