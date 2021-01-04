Uyanış Büyük Selçuklu 15. Bölüm Full İzle TRT1! 4 Ocak 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. İlgi ile takip edilen dizide yaşanacaklar merakla bekleniyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından Uyanış Büyük Selçuklu her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

TRT1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi hem oyuncu kadrosu hem de çarpıcı senaryosu ile ilgi çekiyor. Selçuklu Devleti’nin başına Melikşah’ın geçmesi ile verilen mücadelelerin anlatıldığı yapımda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Gürkan Uygun gibi başarılı isimler rol alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 14. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıyan dizide Melikşah’ın Sencer’e vereceği ceza ve Terken’in oyunlarının nasıl son bulacağı merak konusu oldu. Dizi son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünde Hasan Sabbah’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak üzere olan Sencer, Arslantaş’ı kaçırıp devlete itaatsizlik ettiği için ceza alacaktır. Melikşeh’ın Sencer’e ne ceza vereceği merak konusu olurken, Terken ise Nizamülmülk’ü zehirlemek için yeni plan yapar. Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın başına geleceklerin de merak edildiği 14. bölümde Arslantaş’ın annesi Leyla da yıllardır esir olduğu zindandan kaçmayı başarır. Ancak batıniler Leyla’nın peşine düşmüştür. Bu sırada Şelemzar’daki patlamadan dolayı Melikşah’ın öfkesi ise devam eder. İlteber için zor günler devam ederken, Bizans imparatorluğunun kendisini feda edeceğini anlayan Andreas ise yeni bir plan yapmaya koyulur.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünden sonra Nizamülmülk ve Sencer’i yaralayan Arslantaş’ın bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu. Annesinin de başı belada olan Arslantaş’ın ve Sencer’in alacağı cezaların merakla beklendiği 15. bölüm heyecan dolu sahneleri ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.