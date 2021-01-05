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- 05 Oca 2021 - 15:36

Hedefim Sensin Star Tv İzle! Hedefim Sensin filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü’nün yer aldığı komedi filminin senaryosunu ise Ata Demirer hazırladı. Hem senaristi, hem de başrolü olduğu Hedefim Sensin filminde Ata Demirer ve film kadrosunda yer alan tüm oyuncular, izleyicilere kahkaha dolu bir yapıt hazırladılar.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri
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Star TV ekranlarında bu akşam 20:00’de yayınlanacak olan Hedefim Sensin, bomba kadrosu ile büyük merak konusu oldu! 5 Ocak 2021 tarihinde Star TV dizilerinden izlenebilecek filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri gibi sevilen isimler yer alırken, eğlenceli filmin konusu da büyük beğeni kazandı. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü’nün yer aldığı komedi filminin senaryosunu ise Ata Demirer hazırladı. Hem senaristi, hem de başrolü olduğu Hedefim Sensin filminde Ata Demirer ve film kadrosunda yer alan tüm oyuncular, izleyicilere kahkaha dolu bir yapıt hazırladılar.

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Hedefim Sensin Konusu Ne?

Hedefim Sensin filminin konusu, Ata Demirer’in canlandırdığı Zekeriya karakteri çevresinde geçiyor. Zekeriya çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır ve tutamadığı çenesi yüzünden başı sürekli belaya girmektedir. İstanbul’da başına aldığı bela yüzünden kaçmak zorunda kalan Zekeriya, Gökçeada’ya ayak basar ve hayatının dönüm noktasına adımını atar.

Gökçeada’ya adım atarak hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Zekeriya’nın gelişi Leyla’nın, Hafize’nin ve Yarım Hasan’ın da hayatını baştan sona değiştirmiştir. Zekeriya’nın çenesi yine başına bela olmaya devam ederken, izleyicileri bol kahkahalı bir komedi filmi beklemektedir.

Hedefim Sensin Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Gonca Vuslateri

Tarık Ünlüoğlu

Erkan Can

İlker Aksum

Hande Dane

Zeynep Alkan

Hakan Salınmış

İştar Gökseven

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05 Oca 2021 - 15:36 - Gündem

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