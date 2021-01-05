Maymunlar Cehennemi Başlangıç Kanal D İzle! Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehannemi oyuncuları kimlerdir?

Maymunlar Cehennemi Başlangıç Kanal D İzle >>> TIKLAYINIZ

Kanal D 5 Ocak Salı yayın akışında yer alan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi, 1968 yılında çekilen serinin son filmi olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanmaktadır. 2011 yılında vizyona giren bilim kurgu ve aksiyon türünde filmin başrol oyuncularının performansı ve konusu büyük beğeni almış, izlenme rekorları kırmıştır. Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Filmi Konusu Nedir?

Genetik mühendislerinin maymunlar üzerin yaptıkları çalışmalar sonucu zihinsel gelişimi gerçekleşen maymunları konu alan film, günümüzde geçmektedir. Will Rodman gözlemlediği bir maymunu tesisten kaçırır ve onunla dostluk kurar. Maymunu insan gibi yaşatmaya çalışan Will’in niyeti maymun tarafından anlaşılır. Will’in babasının kaza yapması sonrası olaylar karışırken araç sahibinin Will’in üzerine yürümesi sonrası maymun adamı yaralar ve hapse girer.

Hapiste Will’in Cesar adını verdiği maymun Will’e kendisini bıraktığı için kırgındır. Burada tanıştığı maymunlar ve işkenceler Cesar’ı değiştirir ve kurduğu plan ile hapishaneden kaçarak genetik laboratuvarı yağmalar.

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

James Franco

Freida Pinto

Andy Serkis

John Lithgow

Chelah Horsdal

Brian Cox

Tom Felton

David Oyelowo

Tyler Labine

David Hewlett

Jamie Harris