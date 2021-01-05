Maymunlar Cehennemi Başlangıç Kanal D İzle! Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehannemi oyuncuları kimlerdir?
Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
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Kanal D 5 Ocak Salı yayın akışında yer alan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi, 1968 yılında çekilen serinin son filmi olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanmaktadır. 2011 yılında vizyona giren bilim kurgu ve aksiyon türünde filmin başrol oyuncularının performansı ve konusu büyük beğeni almış, izlenme rekorları kırmıştır. Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Filmi Konusu Nedir?
Genetik mühendislerinin maymunlar üzerin yaptıkları çalışmalar sonucu zihinsel gelişimi gerçekleşen maymunları konu alan film, günümüzde geçmektedir. Will Rodman gözlemlediği bir maymunu tesisten kaçırır ve onunla dostluk kurar. Maymunu insan gibi yaşatmaya çalışan Will’in niyeti maymun tarafından anlaşılır. Will’in babasının kaza yapması sonrası olaylar karışırken araç sahibinin Will’in üzerine yürümesi sonrası maymun adamı yaralar ve hapse girer.
Hapiste Will’in Cesar adını verdiği maymun Will’e kendisini bıraktığı için kırgındır. Burada tanıştığı maymunlar ve işkenceler Cesar’ı değiştirir ve kurduğu plan ile hapishaneden kaçarak genetik laboratuvarı yağmalar.
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
James Franco
Freida Pinto
Andy Serkis
John Lithgow
Chelah Horsdal
Brian Cox
Tom Felton
David Oyelowo
Tyler Labine
David Hewlett
Jamie Harris
05 Oca 2021 - 15:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.