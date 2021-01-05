Mutluluk Zamanı TV8 İzle! Mutluluk Zamanı filminin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimlerdir?

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TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Mutluluk Zamanı filmi, yerli film severleri şimdiden meraklandırdı! Başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun yer aldığı 2017 yapım film, konusu ve muhteşem oyuncuları ile vizyona girdiği andan itibaren büyük fırtınalar kopardı. Romantik filmin konusu izleyenlerden tam not alırken, birlikte çevirdikleri Kiralık Aşk dizisi ardından sevilen ikili, sinema filmi için kameralar karşısına geçti ve ortaya muhteşem bir eser çıktı. Birbirine taban tabana zıt karakterlerin bir araya getirildiği filmin konusunda, oyuncuların birbirleri ile uyumu ve mükemmel oyunculukları hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu filmin senaryosu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer isimleri elinden çıktı.

Mutluluk Zamanı Konusu Ne?

Kiralık Aşk dizisinin Ömer’i Barış Arduç ile Defne’si Elçin Sangu’yu buluşturan filmin konusu, sevginin mükemmeliyette değil kusurların içerisinde yer aldığını anlatmaktadır. Konusunda verdiği mesajla dikkatleri üzerine çeken filmde geçmişiyle yüzleşmeden kendine mükemmel bir hayat yaratan Mert ile tüm hayatını geçmişinde yaşadıklarından ibaret sanan Ada’nın kesişen hayatları izleyicinin büyük beğenisini aldı. Ada kendisini hep kaybeden olarak görmektedir ve Ada’nın ağabeyi olan Tarık da Mert ile tanışmanın ardından bambaşka birisi olmuştur.

Mutluluk Zamanı Oyuncuları Kimler?

Barış Arduç (Mert)

Elçin Sangu (Ada)

Cengiz Bozkurt (Tarık)

Dila Bayrak

Levent Öktem

Nazlı Kar (Asuman)

Sedef Avcı

Kerem Hakan İlçin

Ferhat Baynal