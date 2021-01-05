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- 05 Oca 2021 - 16:06

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 5 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle!

Selçuk Tepeli sunumu ile ülke ve dünya gündeminin değerlendirildiği FOX TV Ana Haber Bülteni, 5 Ocak Salı günü olan ve bitenleri tarafsız olarak izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
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FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 5 Ocak 2021 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle! >>>>> TIKLAYINIZ

Selçuk Tepeli sunumu ile ülke ve dünya gündeminin değerlendirildiği FOX TV Ana Haber Bülteni, 5 Ocak Salı günü olan ve bitenleri tarafsız olarak izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenme oranına sahip haber bülteni olma unvanını elinde bulunduran bültende bugün yine Türkiye gündemine bomba gibi düşen olaylar mercek altına alınacak.

Fatih Portakal’dan görevi devralan Selçuk Tepeli’nin sunumu ile hafta içleri saat 19:00 itibari ile izleyici ile buluşan FOX TV Ana Haber Bülteni, Türkiye nabzını objektif bir şekilde tutmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni ana haber bülteninde sıcak ülke ve dünya gündemine ait haberler izleyicilere duyurulacak.

Selçuk Tepeli ile FOX TV Ana Haber Bülteni 5 Ocak 2021 Gündemindeki Gelişmeler Neler?

Saatler 19:00’u gösterdiğinde yayına başlayan FOX TV Ana Haber Bülteni’nde gündem bugün yine özel konulardan oluşuyor. Başarılı sunucu Selçuk Tepeli sunumu ile siyaset, ekonomi, teknolojik gelişmeler ve dünyadan önemli kareler izleyiciler ile buluşturulacak. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin tarafların açıklamaları, koronavirüs gündemi ve siyasilerin yoğun programları yine tarafsız bir gözle ekranlara yansıyacak. 5 Ocak Türkiye gündeminde neler olduğunu yakından takip etmek isteten herkes sayfamız üzerinden Türkiye’nin en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile FOX TV Ana Haber Bülteni’ni izleyebilir.

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05 Oca 2021 - 16:06 - Gündem

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