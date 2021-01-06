Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının, adalet arayışının ekrana geldiği programda ortaya çıkan gerçekler şaşkınlık yaratıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programda yaşanacaklar merak konusu oluyor. Program hafta içi hergün saat 10.00’da ATV’de ekrana geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 5 Ocakta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Ele Alındı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümü ile dün ekrana geldi. Sevilen programın dün ekrana gelen bölümünde yine birbirinden çarpıcı gündemler ele alındı, gelişmeler izleyenlerle paylaşıldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ekrana gelen son bölümünde Zeynep Güngör gündem olmaya devam etti. 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ün şüpheli kaybı ile ilgili beklenmedik gelişmeler ortaya çıktı. Sevgilisi ile buluşmak için evden çıkan ve geri dönmeyen Zeynep Güngör’ün başına ne geldiği merak konusu olmaya devam ediyor. Müge Anlı ev ekibi kayıp olayının ayrıntılarını araştırıyor.

Dün canlı yayına katılan Zeynep Güngör’ün erkek arkadaşı ise kayıp olayı ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Suçlamaları reddeden erkek arkadaş da araştırmaların parçası oluyor. Programda 17 yıl önce 2 çocuğunu pazarda bırakarak kaybolan adamın evlat hasreti de gündem olmaya devam etti. Müge Anlı İle Tatlı Sert programının diğer bir gündemi ise terk edildikten sonra ortadan kaybolan Erdem Uçkan oldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 6 Ocak Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında dün ekrana gelen gündemlerin ardından bugün hangi konuların ekrana geleceği merak konusu oldu. Zeynep Güngör ile ilgili sıcak gelişmelerin ekrana geleceği 6 ocak programında Müge Anlı Erdem Uçkan’ın ortadan kaybolması ile ilgili ayrıntıları paylaşacak. Müge Anlı İle Tatlı Sert merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 10.00’da canlı yayın ile ATV ekranlarında olacak.