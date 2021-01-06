Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 6 Ocak 2021 Çarşamba Star Tv Canlı izle >>> TIKLAYINIZ

Hafta içi her gün saat 15:15’te sevilen sunucu Didem Arslan Yılmaz ile Show TV ekranlarında buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 6 Ocak Çarşamba gününe özel bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Türkiye’nin en yeni reality programları arasında yer alan program, dokunduğu hayatlar ve işlediği konular ile izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Yayınlanan son bölümü ile heyecanın yeniden doruğa çıktığı programda gerçek hayattan ele alınan konular, büyük beğeni topladı.

5 Ocak Salı Günü Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Son Bölümünde Neler Oldu?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yayınlanan bölümü yine gerçek hayattan alınan ibretlik konular ile izleyici ile buluştu. Koronadan bunalan eşinin evi terk ettiğini iddia eden Bekir Can, 27 Eylül günü 4,5 yıllık eşinin evi terk ettiğini ifade etti. Görücü usulü evlendiklerini fakat evliliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini belirten Bekir Bey, eşinin koronadan bunalarak evi terk ettiğini ifade etti.

Eşinin Cennet isminde bir bayanla görüştüğünü ve bu bayanın eşine akıl verdiğini ifade eden Bekir Bey canlı yayına katıldı ve olayları ilk ağızdan Didem Arslan Yılmaz’a anlattı. Bekir Bey’e Didem Arslan Yılmaz’ın sorduğu, “Daha önce evlilik yaptın mı?” sorusu sonrası aldatıldığını ifade ederek anlattıkları ise tüm stüdyoyu üzdü.