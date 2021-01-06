Benim Adım Melek Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 6 Ocak 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek Tamamı Tek Parça 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT1 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının başarılı yapımı Benim Adım Melek geçen hafta 46. bölümü ile ekrana geldi. Defne için zor günlerin başladığı Benim Adım Melek dizisinde Kerem ise başındaki dertlerden kurtulmanın bir yolunu arar. İşlerin çıkmaza girmeye başladığı yapımın son bölümü yine büyük beğeni topladı.

Benim Adım Melek Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Benim Adım Melek dizisinin ekrana gelen son bölümünde Zümrüt’ün yüzüğü getirmesi ve nişanın atıldığını söylemesi ile Karadağ ailesi büyük şaşkınlık yaşar. Defne ise bu haberle yıkılmıştır. Melek kızını sakinleştirmeye ve yanında olmaya çalışsa da büyük hayal kırıklığı yaşayan Defne, yerinde duramaz. Bu sırada Ömer ise kaybolan ve Zümrüt’ün kendisinden sakladığı defteri bulmaya çalışır. Defne yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Dilşad ile de karşılaşınca ona hesap sorar. Defne ve Ömer için büyük yıkımın devam ettiği bu sırada Alpay ve Kenan’ın arası ise iyice gerilmiştir. Kerem ise sonunda Sami’den kurtulduğunu düşünürken, Sami beklenmedik bir hamle ile yeniden karşısına çıkar. Sami’den gelen yeni hamle ile başı büyük belaya giren Kerem ve Ömer ile ilişkisi tamamen yıkılan Defne kötü durumdayken, seyit Ali de geri döner. Cumali’ye emanet ettiği dükkanın haline inanamayan Seyit Ali buna çok sinirlenir.

Benim Adım Melek Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Defne ve Ömer ilişkisinin nereye gideceği ve Kerem’in Sami ile nasıl baş edeceği merak konusu oldu. Seyit Ali ile Cumali arasında da yeni gerilimlerin başlayacağı 47. bölüm bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında ekrana gelecek.