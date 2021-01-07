Zuhal Topal'la Sofrada 514. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ocak 2021 Günün Puanlanması Kaç Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Ocak Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada heyecan ve enerji dolu yeni haftası ile izleyenlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı programda kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Gelinlerin ve kaynanaların arasındaki çekişmeler hem rekabet hem de eğlence yaratırken, Zuhal Topal’ın başarılı sunumu da programa renk katıyor. Programda bu hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının sıkı takipçileri dün hangi yarışmacının hünerlerini sergilediğini ve kaç puan aldığını merak ediyor. Programın 6 ocak yarışmacıları Nil Öztürk Şahin ve kaynanası Serihan Öztürk oldu. Yarışmaya iddialı bir giriş yapan ikili hazırladıkları menü ile beğeni topladı. Gün sonunda kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan toplam 26 puan almayı başaran Nil Öztürk Şahin’in bu haftanın birincisi olup olamayacağı merak edildi. Şimdilik zirveyi elinde tutan 3. gün yarışmacısından sonra finale 2 gün kaldı. Kalan yarışmacıların menüleri ve puanları ise şimdiden merak konusu oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada 7 Ocak Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programın 7 ocak yarışmacısının kim olduğu ve puanları merak konusu olmaya devam ediyor. Programın bugün yarışacak ismi Selin Kerevizoğlu ve kaynanası Şazime Kerevizoğlu olacak. Kazanmak için gelen ikilinin puanları ise henüz belli değil. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da yeni bölümü ile ekrana gelecek. Sonrasında güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.