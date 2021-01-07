Bir Zamanlar Çukurova 79. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrollerini Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yıllarca kavuşmak için mücadele eden iki aşığın hikayesi ve Çukurova topraklarında güç sahibi olmak için verilen mücadele anlatılıyor. Yapım heyecan dolu bölümleri ile her hafta perşembe günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 78. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta ekrana gelmedi. Geçen hafta Yılbaşı tatili yapan yapım yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde neler yaşandığı ise merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ekrana gelen son bölümünde Züleyha ve Yılmaz için yeni bir hayat başlamak üzeredir, ancak Yılmaz’ın geçirdiği trafik kazası ile işler karışmaya başlarken Demir can düşmanı Yılmaz’ın hayatını kurtarır. Demir ve Müjgan’ın boşanmayı kabul etmesi ve Yılmaz’ın iyileşmesi ile işlerin yoluna girmeye başladığı düşünülür. Züleyha ve Yılmaz yeni hayatlarına başlamak için hazırlanırken, iki aşığa büyük bir acı yaşatacak sürpriz ise kapıdadır. Züleyha ve Yılmaz başlarına geleceklerden habersiz, mutlu olmak için gün saymaya başlar.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından heyecanla beklenen 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Yılmaz’ın hayatını kaybettiği 79. bölüm Züleyha için büyük bir yıkım olur. Demir ise her şeye rağmen Züleyha’nın yanında olmak ve onu ayakta tutmak zorundadır. Hayatı boyunca sevdiği adamın ölümü ile Züleyha’nın nasıl başa çıkacağı ise merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi beklenmedik gelişmelerin yaşandığı heyecan dolu bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.