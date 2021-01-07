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- 07 Oca 2021 - 12:28

Mucize Doktor Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgi ile takip edilen Mucize Doktor dizisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Savant sendromlu Ali Vefa’nın zorlu yaşamının ve doktor olma mücadelesinin eğlenceli bir dille ekrana getirildiği yapımda Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal gibi başarılı isimler yer alıyor.

Enver Yılmaz
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Hikayesi ve başarılı oyunculukları ile dikkat çeken yapım Türkiye’nin en iyi uyarlamaları arasında gösteriliyor. Mucize Doktor dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Mucize Doktor Dizisi 43. Bölümde Neler Yaşandı?

Yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Mucize Doktor dizisi geçen hafta ekrana gelmedi. Yılbaşı nedeni ile yeni bölümü yayınlanmayan dizi, 1 haftalık aranın ardından bu akşam yeniden ekrana gelecek. Mucize Doktor dizisinin ekrana gelen son bölümünde neler yaşandığı ise merak ediliyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor en son 43. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen son bölümünde Ali ve Nazlı gerilimi dikkat çekerken, hastanede ise işler karıştı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde Ferman, Nazlı ve Ali yurtdışındaki bir konferansa gitmek üzere yola çıkar. Ancak aynı uçakta Ezo’nun da olması ortamı gerer. Bu sırada mahkemeye gitmesi gereken Tanju ise cerrahi bölümünü Doruk ve Demir’e emanet etmek zorunda kalır. Tanju’nun yokluğunda durumu ağır bir hastanın gelmesi ile Doruk ve Demir Tanju’dan habersiz karar almak zorunda kalır. Uçakta da yolcuların anlaşılamayan bir hastalığa yakalanması tüm cephelerde karışıklık yaşatır.

Mucize Doktor Dizisi 44. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin 43. bölümünde yaşanan heyecan dolu anlardan sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ezo’nun beklenmedik tavırları dikkat çekerken, Ali ise gördükleri karşısında şaşkınlık yaşar. Ali ve Nazlı arasında gerilimin de devam ettiği Mucize Doktor dizisinin merakla beklenen 44. yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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07 Oca 2021 - 12:28 Ankara- Yaşam

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