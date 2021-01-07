Konuşulanlar 2. Bölüm İzle >>> TIKLAYINIZ

Exxen’de yayınlanan stand up programı Konuşulanlar, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. YouTube fenomeni Hasan Can Kaya yönetiminde Exxen platformuna taşınan programın ikinci bölümü, 7 Ocak 2021 tarihinde izleyici ile buluşuyor. Vatandaşlar komedi programının yeni bölümünü yoğun bir şekilde ararken, detayları haberimizde sizlerle paylaştık.

Konuşulanlar 7 Ocak Perşembe 2. Bölüm Konuğu Kim?

Hasan Can Kaya tarafından yönetilen Konuşulanlar programı, bugün ikinci bölümü ile izleyici ile buluşacak. Exxen platformunda izleyici ile buluşacak olan stand up programının bugünkü konuğu, başarısı yanında sosyal medya paylaşımları ile de ün kazanan İrem Derici oluyor. İnteraktif komedi gösterisine katılacak olan 33 yaşındaki popçu İrem Derici, bu haftanın konuğu olan sevilen programda izleyici ile buluşacak.

İzleyicilerin de katılımı ile yeni bölümde kahkaha dolu anlar herkesi kasıp kavururken, izleyicilerin yanında İrem Derici de kahkaha krizine kapılıyor. Programda İrem Derici de atmosfere dahil olarak formata uyum sağlıyor ve stüdyoyu kahkahaya boğuyor.

İrem Derici Kimdir?

Konuşulanlar 2. bölüm konuğu İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 33 yaşındaki popçu 2010 yılında çıkardığı Zorun Ne Sevgilim şarkısı ile ünlenirken, devamında gelen Kalbimin Tek Sahibine ve Dantel gibi şarkılar ile hafızalara kazındı. Sempatik kişiliği ve sosyal medya üzerinden samimi itirafları ile sıkça gündeme gelen güzel popçu, bugün Konuşulanlar’da farklı yönlerini izleyici ile buluşturacak.