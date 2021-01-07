Alev Alev Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev geçen hafta ekrana gelmedi. Yılbaşı nedeni ile 1 hafta ara veren dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin en son yayınlanan 8. bölümünde yaşananlar ise merak konusu oldu.

Alev Alev dizisinin ekrana gelen son bölümünde Cemre akıl sağlığı raporunu almak için heyecanla beklerken, Çelebi Cemre’yi yeniden perişan edecek bir plan yapar. Çelebi’nin oyunu ile Cemre’nin mücadelesi büyük bir darbe alırken, Ozan’ın da başı derttedir. Çelebi yüzünden haciz tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ozan nu sorunu çözmek için başını daha büyük bir belaya sokar. Bu sırada Ömer’in vurulması ile Rüya ile Ömer arasındaki yakınlaşma da artmaya başlar. Ali ise Çiçek’in kendisi için yaptıklarından şüphelenmeye başlar. Tomris ve Çiçek, Ali’yi kurtarmak için büyük bir oyun oynarken, Ali hayatının şokunu yaşamak üzeredir. Cemre, Rüya ve Çiçek için işlerin bambaşka bir boyuta geçmeye başladığı 8. bölümde Cemre beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşır.

Alev Alev Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin ekrana gelen son bölümünden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Rüya ve Ömer’in yakınlaşmasının dikkat çektiği fragmanda Cemre’nin yeni planı ise merak konusu oldu. Ali her şeyi öğrenmenin verdiği rahatlıkla Çiçek’i yeniden bulmanın coşkusunu yaşar. İkili arasında duygu dolu sahne de yeni bölümün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Alev Alev dizisi yepyeni 9. bölümü ile bu akşam saat 20.00’d Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.