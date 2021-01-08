Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 Çarşamba Show TV Canlı izle TIKLAYINIZ

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan reality programı Didem Arslan Yılmaz’a Vazgeçme, her yeni bölümü ile hitap ettiği izleyici kitlesini artırmayı başarıyor. Gerçek hayatlardan edinilen çarpıcı dosyaları izleyici ile buluşturan ve sır perdelerini aralamayı başaran programda, sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın üstün gayreti ile yardım çağrıları karşılık buluyor. Yaşanmış kötü hikayeleri çözüme kavuşturmak için saat 15:15’te Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 8 Ocak Cuma günü bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Kızı evlilik çetesine katılan ve yaklaşık 4 yıldır insanları dolandıran Melisay’ın annesi Dilek Köse, stüdyoya katılarak Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. İddialara göre eski sevgilisi Melisay’ı reşit olunca evlilik çetesine sokuyor. Henüz 20 yaşında olan Melisay için arama kararı devam ederken, kızını kurtarmak isteten anne Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılmadan önce kızını kurtarmak için giriştiği mücadeleyi anlatan acılı anne, kızını sürekli eve getirdiğini ve kızının yeniden kaçtığını ifade etti. En son tamamen kaçan kızının izini süren anne, kızını geri vermek için kendisinden 40 milyar lira istendiğini kaydetti. Bunun üzerine polise giden acılı anne, Didem Arslan Yılmaz ve ekibinden kızını bulmalarını istiyor.