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- 08 Oca 2021 - 12:34

Zuhal Topal'la Sofrada 515. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak 2021 Günün Birincisi Kim Oldu?

Üçüncü sezonu ile FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Zuhal Topal’la Sofrada programı ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yemek yarışmasında her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor.

Enver Yılmaz
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Zuhal Topal’la Sofrada Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Her hafta birbirinden rZuhal Topal’la Sofrada Tamamı Tek Parça 6 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZenkli yarışmacıların performanslarını sergiledikleri yarışmada gelinler mutfaktaki hünerlerini gösterirken kaynanalar ise puanlama yapıyor. Her hafta Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları alan gelin ise 15 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Program hafta içi her gün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 7 Ocak Yarışmacısı Kim Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının başarılı yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bir haftayı daha geride bırakmak üzere. Heyecan ve rekabet dolu geçen haftanın son gününde birinci olan isim merakla bekleniyor. Programın sıkı takipçileri haftanın son yarışmacısından önce dün yarışan gelinin kim olduğunu ve kaç puan aldığını araştırıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın 4. yarışmacısı da dün performansını sergiledi. Haftanın finaline 1 gün kala yarışan gelin Selin Kerevizoğlu ve kaynanası da Şazime Kerevizoğlu oldu. Finalden bir önceki gün yarışan Selin hanım heyecanlı dakikalar yaşadı. Aldığı puan ise merak edildi. Haftanın 4. yarışmacısı Selin Kerevizoğlu, Zuhal Topal’dan ve kaynanalardan toplam 25 puan aldı. Selin aldığı puan ile çarşamba günü yarışmacısı Nil Öztürk’ü geçmeyi başaramadı. Şimdilik 26 puan ile birinciliği elinde tutan Nil hanımın bu haftanın birincisi olup olamayacağı merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 8 Ocak Yarışmacısı Kim, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında bu haftanın da finali geldi. 4-8 Ocak yarışmacılarından kazanan ismin belli olacağı programın son bölümünde yarışacak gelin ise Fidan Uğur olacak. Fidan Uğur ve kaynanası Elmas Uğur’un yarışacağı 8 Ocak bölümünün puan durumu ise henüz belli değil. Bu haftanın birinci olan ismi açıklanmadı. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da FOX TV’de ekrana gelecek. Sonrasında haftanın birincisinin haberimizden öğrenebilirsiniz.

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08 Oca 2021 - 12:34 Ankara- Dizi Fragmanları

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