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- 08 Oca 2021 - 12:39

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu 615. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden iddialı 4 gelinin kıyasıya mücadele ettiği program eğlenceli anlar yaşanıyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor.

Enver Yılmaz
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Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 FOX TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinleri mutfaktaki hünerlerini göstererek, günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, kaynanalar ise gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yükse puanı vermeye çalışıyor. Günün birincisinin çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Program hafta içi her gün saat 13.15’te ekrana geliyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 7 Ocak Birincisi Kim Oldu?

Bu hafta sunucu değiştiren ve Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelmeye başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında merakla beklenen haftanın finali geldi çattı. Programın sıkı takipçileri ise finalden önceki son gün olan 7 Ocakta birinci olan ismi merak etti. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 Ocak gününün birincisi Gizem oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Gizem, Zeynep, Aysun ve Özlem kıyasıya mücadele etti. Birbirinden iddialı 4 gelinin günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için rekabet ettiği yarışmanın dün ekrana gelen bölümünde 18 puan alan Gizem birinci oldu. Zeynep 17 puan ile ikinci sıraya yerleşirken, Aysun ve Özlem ise aynı puanı aldı. 13 puan alan Aysun ve Özlem üçüncülüğü paylaştı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 8 Ocak Haftanın Birincisi Belli Oldu Mu, Altın Bilezikleri Kim Aldı?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleşecek. Hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelinlerden kimin 5 altın bileziğin sahibi olduğu ise henüz belli değil. Rekabet ve eğlence dolu program bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sonrasında haftanın birincisi olan gelini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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08 Oca 2021 - 12:39 Ankara- Dizi Fragmanları

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