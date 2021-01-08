Hercai Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in oynadığı Hercai dizisinin kadrosunda Serhat Tutumluer, Feride Çetin, Gülçin Santırcıoğlu ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide intikamdan doğan zorlu bir aşk hikayesi ve geçmişten gelen sırlar anlatılıyor. Hercai dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Hercai Dizisi 53. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının başarılı yapımı Hercai geçen hafta 53. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümü yine ilgi ile izlendi. Miran’ın başına beklenmedik belaların geldiği 53. bölümde duygusal sahneler izleyenleri ekrana kilitledi.

Hercai dizisinin yayınlanan son bölümünde Miran’ın gözaltına alınması herkesi şaşkına çevirir. Şadoğullarının şok olduğu bu haber Reyyan’ı da perişan eder. Bebeğini kaybetmenin acısı içinde olan Reyyan, bir yandan da Miran’dan haber alamadığı için üzülmeye başlar. Bu sırada Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Miran dışarı çıkar çıkmaz düşmanının izini sürmeye başlar. Düşmanını bulmaya çalışırken karısını da korumak isteyen Miran, gizli gizli delil toplamaya başlar. Bütün işaretler Miran’ı yine Azize Aslanbey’e götürse de bu sefer düşmanı başka birisidir. Bu sırada Azize ise intikamdan vazgeçmiş sadece oğlundan aldıklarını geri vermek için çabalamaya başlamıştır.

Hercai Dizisi 54. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Miran’ın gerçek düşmanını bulup bulamayacağı merak konusu oldu. Hazar’ın da sonunda Mahfuz ile konuşmaya karar verdiği dizide gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı merak ediliyor. Hercai dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.