Akrep Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 8 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akrep Dizisi Tamamı Tek Parça 8 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımda, bir anne ve kızının geçmişte yaşadıkları için başladıkları intikam savaşı anlatılıyor. Çarpıcı hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen Akrep dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Akrep Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünde Perihan ile Ferda arasındaki gerilim zirveye ulaşır. Ferda’nın tüm cephelerde sıkışmaya başladığı 4. bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya başlar.

Akrep dizisinin ekrana gelen son bölümünde Perihan’ın Merve’yi kullanarak oynadığı oyun karşısında Ferda çılgına döner. Perihan’ın hamlesi ile kızı tarafından reddedilen Ferda da yeni bir hamle yapmaya karar verir. Ferda Fikret’e tek çözümün evlenmek olduğunu söyler. Kızını yeniden kazanmanın tek yolunun evlilik olduğunu söyleyen Ferda’nın fikrini onaylamayan Fikret ise evlenmek istemez. İkili arasında gerilim yaşanır.

Merve ise annesi ile öğrendiği gerçekler karşısında ne yapacağını bilemez. İçten içe istemese de Perihan Emgen’in evine yerleşemeye karar verir. Öğrendiklerinden sonra hem annesine hem de bunu bildiği halde sakladığı için Aras’a çok kızgındır.

Merve yaşadıklarından sonra Perihan ile yakınlaşmaya başlar. Bu sırada Ferda’nın evlilik konusundaki baskısından korkan Fikret ise Perihan’dan yardım istemeye karar verir. Perihan Ferda’ya karşı yeni bir oyun oynamaya hazırlanırken, ferda ise Aras’ın cinayet görüntülerinin ortaya çıkarır ve onu yeniden kendi safına çekmeye çalışır.

Akrep Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından bu hafta yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile izlenen dizide Perihan ve Ferda savaşında ortaya çıkacak yeni gelişmeler merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.