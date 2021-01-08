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- 08 Oca 2021 - 16:57

Akıncı Dizisi 3. Bölüm Fragman İzle: Akıncı’nın Başı Dertte, Etrafı Giderek Sarılıyor! Dizi Bitecek Mi?

ATV ekranlarının iddialı süper kahraman dizisi Akıncı, bomba gibi bir ikinci bölümün ardından yayınladığı 3. bölüm fragmanı ile nefes kesti!

Emirhan Yılmaz
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Akıncı Dizisi 3. Bölüm Fragman İzle TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının iddialı süper kahraman dizisi Akıncı, bomba gibi bir ikinci bölümün ardından yayınladığı 3. bölüm fragmanı ile nefes kesti! Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi sevilen isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, yerli süper kahraman dizisi olarak büyük beğeni topladı. Akıncı dizisi konusu, oyuncuları ve oyunculuk performansları izleyiciden tam not alırken, Cuma günleri reyting savaşında dizi epey bir aşama kaydetti.

Akıncı Dizisi 2. Bölümde Ne Oldu, Son Bölümde Neler Yaşandı?

Akıncı dizisinin 2. bölümü resmen fırtına gibi geçti! Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı kahramanımız Akıncı, kötüler ile savaşında şehrini korurken yine ortalığı kasıp kavurmayı başardı. Kahramanımız bu bölümde babasının katiline ulaşma heyecanı yaşarken, kendisine karşı yapılan planlar ile de tehlikenin orta yerine düşmeye başlamaktadır. Son bölümde aksiyonun dozunun iyice arttığı dizide, Nergis’in kaçırılma şoku dizide heyecanı artırdı. Yıllarca aradıkları kahramanımızın babasının katili gizemi izleyiciyi ekran başında soluksuz bırakırken, Akıncı’nın dövüş ve operasyon sahneleri herkesi ekran başında hop oturtup hop kaldırdı.

Akıncı Dizisi Oyuncuları Kimler?

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Tolga Tekin - Orhan

Yıldıray Şahinler – Cevdet

Didem İnselel – Aylin

Müge Boz – Beste

Sermet Yeşil – Köksal

Berrin Arısoy – Meryem

Berrak Hacer Kuş – Hacer

Ayça Erturan – Filiz

Yılmaz Bayraktar – Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

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08 Oca 2021 - 16:57 - Dizi Fragmanları

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