Akıncı Dizisi 3. Bölüm Fragman İzle: Akıncı’nın Başı Dertte, Etrafı Giderek Sarılıyor! Dizi Bitecek Mi?
ATV ekranlarının iddialı süper kahraman dizisi Akıncı, bomba gibi bir ikinci bölümün ardından yayınladığı 3. bölüm fragmanı ile nefes kesti!
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Fragman İzle TIKLAYINIZ
ATV ekranlarının iddialı süper kahraman dizisi Akıncı, bomba gibi bir ikinci bölümün ardından yayınladığı 3. bölüm fragmanı ile nefes kesti! Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi sevilen isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi, yerli süper kahraman dizisi olarak büyük beğeni topladı. Akıncı dizisi konusu, oyuncuları ve oyunculuk performansları izleyiciden tam not alırken, Cuma günleri reyting savaşında dizi epey bir aşama kaydetti.
Akıncı Dizisi 2. Bölümde Ne Oldu, Son Bölümde Neler Yaşandı?
Akıncı dizisinin 2. bölümü resmen fırtına gibi geçti! Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı kahramanımız Akıncı, kötüler ile savaşında şehrini korurken yine ortalığı kasıp kavurmayı başardı. Kahramanımız bu bölümde babasının katiline ulaşma heyecanı yaşarken, kendisine karşı yapılan planlar ile de tehlikenin orta yerine düşmeye başlamaktadır. Son bölümde aksiyonun dozunun iyice arttığı dizide, Nergis’in kaçırılma şoku dizide heyecanı artırdı. Yıllarca aradıkları kahramanımızın babasının katili gizemi izleyiciyi ekran başında soluksuz bırakırken, Akıncı’nın dövüş ve operasyon sahneleri herkesi ekran başında hop oturtup hop kaldırdı.
Akıncı Dizisi Oyuncuları Kimler?
Şükrü Özyıldız - Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Tolga Tekin - Orhan
Yıldıray Şahinler – Cevdet
Didem İnselel – Aylin
Müge Boz – Beste
Sermet Yeşil – Köksal
Berrin Arısoy – Meryem
Berrak Hacer Kuş – Hacer
Ayça Erturan – Filiz
Yılmaz Bayraktar – Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
08 Oca 2021 - 16:57 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.