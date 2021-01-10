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Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 2. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Kim Elendi? Reytinglerde her sene kendi rekorunu kıran ve her sene büyük bir başarı elde eden yarışma Survivor sonunda sevenleriyle 9 Ocak itibariyle başladı. Milyonlarca kişi ise hem internet üzerinden hem de televizyonlarından heyecan dolu yarışmanın 2. Bölümünü izlemek için araştırmaya başladılar. Google gibi arama motorlarına ise “Survivor 2021 tek parça izle, Survivor 2. Bölüm izle” gibi sorguları aratarak Survivor yarışmasının yeni bölümlerini erişim sağlamak istiyor.

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Ocak 2021 Cumartesi Survivor 2. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Kim Elendi?

Haberler Ankara ailesi olarak bizlerde Survivor 2021 tek parça izle, Survivor 2. Bölüm izle sorgularına cevap niteliğinde bir makale hazırladık. Haberimiz üzerinden ekranların en zorlu parkurlarına sahip olan yarışmasına erişim sağlayabilir ve yarışma hakkında geniş bir bilgi alabilirsiniz. 9 Ocak 2021 tarihi ile ekranlara hızlı bir giriş yapmış olan Survivor yarışmasında yeni yüzler yarışmaya katılmıştı.

İlk bölümde yaşanan gerilim ve heyecan dolu dakikalar ise sevenlerini ekranlara kilitlemişti. İlayda Şeker isimli yarışmacı ise gecenin sonunda gönüllüler takımından ünlüler takımına arkadaşlarının oylarıyla birlikte geçiş yapmıştı. Arkadaşlarının açıklamalarının ardından yarışmada takım değiştiren İlayda Şeker ise birden fazla kişinin ilgisini çekti.

10 Ocak 2021 Survivor'da Kim Elendi?

Ekranlara renk ve farklı bir boyut getirmiş olan Survivor yarışmasında bu akşam bir isim yarışmaya ve hayallerine veda edecek. Arkadaşlarının oylarıyla birlikte dokunulmazlık alamayan bir takımdan bir isim adaya veda edecek ve meşalesi sönecek. Bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmanın tüm detaylarını görmek için sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.

Her sene olduğu gibi bu senede yarışma büyük bir heyecanla başladı. Survivor sevenleri ise şimdiden sevdikleri isimlerin taraflarındaki yerlerini aldı. 10 Ocak 2021 tarihli yarışmanın fragmanı ise dün akşam yayınlanan 1. Bölümden hemen sonra ekranlara geldi. Fragmanda ise gerilim ve eğlence bir aradaydı. Yarışmanın ikinci bölümünde ise bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim ise ekranlara ve hayallerine veda ederek yarışmanın 2. Bölümünde ayrılacak.