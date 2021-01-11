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- 11 Oca 2021 - 11:20

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak 2021 Gümü Kim Birinci Oldu 616. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni programı Gelinim Mutfakta yeni sunucusu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yarışma üçüncü sezonu ile ekrana geliyor. Her hafta heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi hergün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Enver Yılmaz
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Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana yarışıyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken kaynanalar ise gelinlerinin tabaklarını bulmaya ve en yüksek puanları kendi gelinlerine vermeye çalışıyor. Günün birincisi çeyrek altın haftanın birincisi ile 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 8 Ocak Haftanın Birincisi Kim Oldu, Bilezikleri Kim Kazandı?

Geçen hafta Seda Sayan’ın sunumu ile ekrana gelmeye başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasının kazananı cuma günü belli oldu. Her hafta olduğu gibi yarışmacılardan biri en yüksek puan ile altın bileziklerin sahibi olurken, haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise veda etti. Programın sıkı takipçileri ise geçen haftanın birincisi olan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Haftanın 1 günü de kaynanaların mutfağa girdiği eğlence dolu haftanın kazananı ise Zeynep oldu. Hafta boyunca gösterdiği yüksek performans ile dikkat çeken Zeynep, 5 altın bileziğin sahibi oldu. Zeynep yarışmayı mutlu kapatırken Özlem ve Aysun ise en düşük puanları alan isimler oldu ve eleme potasına düştüler. Geçen haftanın elenen ismi ise Özlem oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 11 Ocak Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında eğlence dolu geçen bir haftanın ardından yeni hafta bugün başlayacak. Zeynep, Aysun ve Gizem’in performanslarını sergilemeye devam edecekleri bu hafta yarışmaya yeni katılacak yarışmacı ise merak edildi. Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı ve ilk gün puanları ise henüz belli değil. Program ekrana geldikten sonra güncel puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Gelinim Mutfakta yarışması bugün saat 13.15’te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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11 Oca 2021 - 11:20 Ankara- Yaşam

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