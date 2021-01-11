Zuhal Topal'la Sofrada 516. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 11 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde performanslarını sergiliyor. Gelinlerin mutfakta performanslarını sergilediği yarışmada kaynanalar ise Zuhal Topal’la beraber puanlama yapıyor. Haftanın en yükse puanını alan gelin 15 bin liralık ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 8 Ocak Haftanın Birincisi Kim Oldu?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada geçen haftanın final bölümü ile cuma günü ekrana geldi. Her hafta olduğu gibi cuma günü en yüksek puanı alan ve 15 bin liralık ödülün sahibi olan gelin açıklandı. Programın sıkı takipçileri ise kazana ismi merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının geçen hafta yarışan birbirinden iddialı yarışmacılardan birinci olan isim açıklandı. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanı alan isim Zerrin hanım oldu. Menüsü ile toplam 28 puan almayı başaran Zerrin hanım haftanın birincisi oldu. Zerrin hanım 28 puan ile 15 bin liralık ödülün sahibi olurken, Elif hanım ise 20 puan ile haftayı son sırada tamamladı. Zuhal Topal’la Sofrada programında rekabet dolu bir hafta daha geride kaldı. Yeni haftanın yarışmacıları ise merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 11 Ocak Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programında yeni hafta bugün ekrana gelecek bölüm ile başlayacak. Programın sıkı takipçileri 11 15 ocak haftasında yarışacak isimleri merak ediyor. Bu hafta da 5 gelin ve kaynananın kıyasıya rekabet edeceği programda yarışmacılar ise henüz belli değil. Yeni haftanın yarışmacıları ve ilk gün yarışmacısının puanı bugün belli olacak. Program saat 16.00’da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.